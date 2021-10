Tréner basketbalistiek nominoval až 14 hráčok, Slovenky čakajú dva zápasy

"Verím, že sa nám podarilo vybrať tú najlepšiu možnú štrnástku z hráčok, ktoré sú zdravotne v poriadku a sú pripravené reprezentovať v tomto dôležitom dvojzápase. Pevne dúfam, že sa to odzrkadlí na bojovnosti a motivácii hrať za Slovensko, aby sme položili dobrý základ smerom k ďalšiemu programu kvalifikácie," uviedol v tlačovej správe Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Suja.

Duel prebehne v režime "kompletne zaočkovaní" s maximálnou možnou kapacitou 900 fanúšikov. Predaj vstupeniek prebieha prostredníctvom siete Ticketportal i priamo v Diplomat aréne počas pracovných dní v čase 11.00 do 14.00 h.

Druhý zápas v tomto kvalifikačnom cykle odohrajú Slovenky vo švajčiarskom Fribourgu proti domácemu výberu v nedeľu 14. novembra o 17.00 h.

"Švajčiarsko je nepríjemný súper a ženský basketbal je v tejto krajine na vzostupe. Má niekoľko veľmi šikovných hráčok a ich majstrovský tím z Fribourgu sa pravidelne predstavuje v Eurocupe. V tomto stretnutí by sme mali byť papierový favorit, čo budeme chcieť potvrdiť, no určite to nebude jednoduché," uviedol pre SBA Suja.

Jeho zverenky sa v H-skupine stretnú ešte s Luxemburskom a zabojujú o trinástu účasť na ME. Kvalifikáciu tvorí osem štvorčlenných a dve trojčlenné skupiny. Na európsky šampionát sa prebojujú víťazky skupín a štyri najlepšie tímy z druhých miest.

Postupujúca štrnástka sa pripojí k organizátorom záverečného turnaja ME 2023, ktoré sa uskutočnia v Slovinsku a Izraeli. Dejiskami budú mestá Tel Aviv, Celje a Koper.