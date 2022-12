Prievidza ovládla derby pred zaplnenou arénou. Trápenie Interu pokračuje

Basketbalisti Komárna sa v prvom polčase zápasu so Svitom zmohli len na 25 strelených bodov. Aj preto šli do druhého polčasu so štrnásťbodovým deficitom. Ten sa im podarilo zmazať skvelou treťou štvrtinu, ktorú vyhrali 24:0 a do záveru zápasu sa šlo od “nuly”.

Medvede spod Tatier ju však začali lepšie a súpera už k vedeniu nepustili a zápas si postrážili. Na doskoky vyhrali vysokým rozdielom 52:35 a súpera udržali na 31-percentnej úspešnosti streľby.

Bodovo sa najviac darilo jednému z najlepších ligových strelcov, rozohrávačovi Svitu Tavonovi Kingovi, ktorý nastrieľal 26 bodov.

Prievidzkým basketbalistom sa podarilo vyhrať prvé hornonitrianske derby v tejto sezóny. Po dvoch trpkých prehrách zdolali Handlovú 79:70.

Baníci sa trápili na rozohrávke a v zápase prehrávali v štatistike strát lôpt 0:12. Nakoniec stratili až 23 lôpt, zatiaľ čo Prievidza iba osem. Vďaka tomu sa domácim podarilo nastrieľať až tridsať bodov po stratách lôpt súpera.

Skvelou obranou ale aj ofenzívou sa prezentoval Kevin Anderson, ktorý zaznamenal 19 bodov. Jeho spoluhráč Kellon Taylor si odniesol double-double 15 bodov a 14 doskokov. Baníkov držali nad vodou trojky Branislava Pipíšku, ktorý zápas zakončil na 21 bodoch.