Levice doma nečakane zakopli a prvýkrát prehrali, neuspel ani Slovan

Fotka zo zápasu BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings. (Autor: TASR)
TASR|6. dec 2025 o 21:34
Z triumfu pred domácimi divákmi sa tešili basketbalisti Prievidze.

Basketbalisti Levíc prehrali v 11. kole Tipos SBL svoj prvý ligový duel v aktuálnej sezóne. Patrioti v sobotu podľahli na domácej palubovke Komárnu 88:92.

Štvornásobní úradujúci majstri nezvládli vo vyrovnanom súboji poslednú štvrtinu, v ktorej prehrali 16:22.

V drese Komárna sa blysol 25 bodmi Američan Corey Kaydon Mckeithan, hostia si pripísali piatu výhru v sezóne a sú na 5. priečke.

Prievidza zvíťazila nad Lučencom 88:67 a pripísala si tretí triumf za sebou. Handlová doma zdolala Spišských Rytierov 93:85 a ukončila sériu šiestich prehier.

Nitrania zdolali BC Slovan Bratislava 85:63. V GoPass aréne ich za piatym víťazstvom v sérii potiahol najmä Američan Dimitrius Underwood s bilanciou 26 bodov a 13 doskokov. Nitra je na druhom mieste, Slovan prehral druhý zápas za sebou a je štvrtý.

Tipos SBL - 11. kolo:

BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings 63:85 (30:36)

Najviac bodov: Stevenson 20, Majerčák 11, Golian 8 - Underwood 26 (13 doskokov), Ikpe 15 (11 doskokov), Ragland 13, 1864 divákov.

BC Prievidza - BKM Mimel Lučenec 88:67 (40:27)

Najviac bodov: Toussaint 20, Tolbert 16, Davontrey 12 - Yap 18, Brown 15, Beaubrun 9, 1676 divákov.

MBK Baník Handlová - Spišskí Rytieri 93:85 (42:35)

Najviac bodov: Harris 22 (13 asistencií), McLaughlin 20, Kováčik 19 - Jefferson 18, Hill a Stevanovič (11 doskokov) po 16, 400 divákov

Iskra Svit - Košice Wolves 87:78 (44:46)

Najviac bodov: Witt 21 (10 doskokov), Jackson a Sullivan po 16 - John 24, Wolfe 16, Gaffney 15, 650 divákov.

Patrioti Levice - BC Komárno 88:92 (45:43)

Najviac bodov: Carius a Wesson (10 doskokov) po 21, McGill 17 - Mckeithan 25, Ormiston 18, Gray 16 (11 doskokov), 1210 divákov.

Tabuľka Tipos SBL

