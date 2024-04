Slávia držala krok so svojim súperom len v prvom polčase, potom úradovali Čajky

Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Výborné, veľmi sa teším, ale je to už minulosť. Je to 1:0, musíme na to veľmi rýchlo zabudnúť, ale môžeme sa chvíľku z toho tešiť. Myslím si, že sme podali fakt dobrý výkon. Začiatok bol z našej strany trochu nervózny, ale postupom času, keď sme získali istotu, tak sme išli. Som rád, že sme vydržali vo vysokom tempe skoro celý zápas. Určite tam boli aj hluché pasáže, ale bolo ich veľmi málo, za čo som veľmi rád. V podstate každá jedna hráčka, ktorá bola na súpiske, tak sa dostala na ihrisko, čo je fantastické hlavne vo finálových zápasoch. Z toho sa veľmi teším.“

Anna Jurčenková, hráčka Piešťan: "Super, veľmi sa teším, že sme to zvládli. Začiatok bol taký pomalší, bolo to vyrovnané, ale potom sme to kolektívnou obranou a útokom zvládli a zlomilo to na našu stranu."

Zuzana Žirková, trénerka Banskej Bystrice: "Myslím si, že škoda toho začiatku, keď sme začali dobre. Bolo to nervózne, nedali sme koše, čo sme potrebovali dať. Potom sa Piešťany trochu naštartovali, ale stále sme boli na nejaký dostrel. Druhý polčas už sme neprišli."

Kristýna Brabencová, hráčka Banskej Bystrice: "Ako to popísať, určite nás to mrzí, ale musíme takúto prehru veľmi rýchlo hodiť za hlavu. Je to play off, je to basketbal, bol to jeden zo zápasov, ktorý sa nám nevydaril. Nechali sme si to veľmi ujsť v tretej štvrtine. Hodíme to za hlavu, dáme si voľno, oddýchneme si a od pondelka budeme ten tím, ktorý dokázal zdolať Čajky o rovnaký počet bodov."