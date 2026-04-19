VIDEO: Jokič potiahol Denver na úvod play-off s triple double, uspeli aj Lakers

Nikola Jokič (Autor: TASR/AP)
TASR|19. apr 2026 o 07:28
Denver triumfoval nad Minnesotou o jedenásť bodov.

Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v úvodnom dueli 1. kola play-off zámorskej NBA

Houston Rockets 107:98. Luke Kennard si s 27 bodmi vytvoril kariérové maximum vo vyraďovačke. LeBron James si pripísal na konto 19 bodov a 13 asistencií.

Denver triumfoval nad Minnesotou 116:105. Srb Nikola Jokič zaznamenal v drese Nuggets triple-double, k 25 bodom pridal 13 doskokov a 11 asistencií.

Basketbalisti Clevelandu zvíťazili v prvom stretnutí play-off sezóny 2025/26 v sobotu nad Torontom 126:113. Ujali sa tak vedenia vo štvrťfinálovej sérii Východnej konferencie 1:0 na zápasy.

Štvrtý tím východu po základnej časti potiahol za triumfom Donovan Mitchell 32 bodmi, najlepší strelcom Toronta bol RJ Barrett s 24 bodmi.

NBA - 1. kolo play-off:

Cleveland - Toronto 126:113

/stav série: 1:0/

New York – Atlanta 113:102

/stav série: 1:0/

Denver - Minnesota 116:105

/stav série: 1:0/

Los Angeles Lakers – Houston 107:98

/stav série: 1:0/

Pavúk play-off NBA

