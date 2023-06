Záujem o basketbal sa zvýšil. Spravili sme skvelé meno Slovensku, tvrdí manažér Levíc

Od nás z klubu nikto. Samozrejme, človek musí byť pripravený na každú alternatívu. Je to šport a stať sa môže hocičo. Verili sme ale tomu, že skúsenosti, ktoré nám dala Európa sa teraz musia prejaviť. Potvrdilo sa to.

Možno sa to bude zdať čudné, ale nerobili sme žiadnu paniku. Rešpektovali sme silu súpera aj ich aktuálnu formu, išli sme však do ďalších súbojov motivovaní a skvelo pripravení po taktickej aj psychickej stránke. Verili sme vo vlastné sily.

Ako som už povedal, bolo to o skúsenosti z ťažkých zápasov. V európskych pohároch sme odohrali 15 zápasov, v ktorých sme museli čeliť vysokej kvalite. To sa proste musí následne prejaviť aj v lige.

V prvom rozhovore ste súhlasili s tvrdením, že nezískanie titulu by bolo "škrtom cez rozpočet". Nakoniec ste to získali, double z toho však nebolo, ale určite vás potešilo pôsobenie v Európe. Ako teda hodnotíte túto sezónu?

Systém bude rovnaký, ako minulý rok. Prihlásime sa do kvalifikácie Ligy majstrov a v prípade, že sa nám nepodarí postúpiť do skupinovej fázy, budeme pokračovať v Európskom pohári FIBA.

Bolo to čisté, spontánne emočné, ozajstné férové derby. Vypredané športové haly, hlučné, ale slušné fanúšikovské tábory. Tak, ako by to malo vo finále ligy vyzerať.

Je to dôležité pre všetky kluby ligy, aby na konci tunela videli svetlo, že to, čo robia, produkt ktorý tvoria, má potenciál zarobiť si na seba oveľa viac, ako tomu bolo doteraz.

Je teraz na nás v SBL, aby sme ten zvýšený záujem médií posunuli ďalej. Preto sa pripravuje upgrade ligy pod pracovným názvom „nová SBL“, ktorá by v spolupráci so strešnou organizáciou SBA dopomohla k ešte väčšiemu záujmu o ligu a tým pádom zvýšila hodnotu produktu SBL na marketingovom poli.

Ako to vyzerá so zostavou pre budúcu sezónu? Riešili ste so súčasnými a primárne so zahraničnými hráčmi, kto by mohol/mal v tíme pokračovať?

Isté je, že na lavičke ostáva úspešná a osvedčená dvojica Michal Madzin – Ladislav Lutovský. Je to pre mňa ako manažéra skvelé, že nemusím riešiť trénerskú otázku.