Zahrá si hrdina Levíc s Dončičom? Som pripravený, čakám na telefonát, tvrdí

Patrí medzi najlepších strelcov súťaže, no zranenie na streleckej ruke mu znemožnilo byť v stopercentnej forme v kľúčovej fáze ligovej sezóny.

Ubehlo iba šesť minút v prvom zápase finálovej série medzi Levicami a Komárnom, no Michal Madzin na nič nečakal a na palubovku poslal po viac ako dvoch mesiacoch svoj klenot v zostave MIHU LAPORNIKA .

S Patriotmi získal ligový titul, keď sa finálová séria s Komárnom ťahala až do siedmeho zápasu.

Bola to náročná séria, ale stále sme verili, že ju môžeme otočiť. Potrebovali sme jeden zápas na otočenie série, to sme zvládli. Vyhrali sme ho dokonca o 30 bodov a momentum bolo na našej strane. A dnes sme tu…s trofejou.

Pocity sú úžasné, najmä pre mňa, keďže som vyhral po prvýkrát v kariére ligový titul. Je to šialené. Veľmi si to užívam.

Ako som povedal, bol to zápas číslo päť, ktorý sme vyhrali o 30 bodov. Vydaril sa nám najmä druhý polčas. Najdôležitejšie však bolo, že sme začali intenzívnejšie brániť, hrali sme agresívnejšie a vďaka tomu sme dali jednoduchšie koše. Navyše myslím si, že sme zvýšili obrátky, zatiaľ čo Komárno začalo strácať dych.

Fanúšikovia boli skvelí a šialení. Aj u nás v Leviciach, ale aj v Komárne. Bola to skvelá atmosféra a boli naším šiestym hráčom.

Bolo to najnavštevovanejšie finále v histórii súťaže. Boli fanúšikovia veľkým faktorom?

Samozrejme, som za neho rád. Zaslúžil si to. Aj z toho dôvodu, že ho dlho trápilo zranenie. Vždy som ho podporoval a bol skutočne naším hrdinom.

Trápilo vás zranenie na vašej streleckej ruke. Ako zle to s vami vyzeralo?

Veľmi zle. Bol som zranený od začiatku ferbuára, keď som bol v top forme, ale taký je basketbal. Bolo to celkom zlé, museli ma operovať a mám som v zápästí skrutku.

Neprestal som však trénovať. Často som pracoval s telom, ako my doktori poradili, ale bolo to ťažké, keďže som nemohol hýbať zápästím dva mesiace.

Bolo ťažké sa vrátiť späť do formy? V základnej časti ste strieľali so 40-percentnou úspešnosťou z diaľky, čo nedokáže ktokoľvek.

Bolo to psychicky náročné. Vedel som, že nebudem hneď v takej forme, akú som mal pred zranením, keďže som skoro dva mesiace nemohol strieľať. Bol som však šťastný, že môžem byť opäť súčasťou tímu v zápase. Nakoniec to dopadlo dobre.

Svoju prvú trojku ste strelili až vo štvrtom zápase finálovej série. Predpokladám, že to bolo zapríčinené zranením.

Áno, verím tomu. Snažil som sa z toho vystrieľať, konečne mi to tak padlo. Pramenilo to z tréningovej absencie, teraz to bude len a len lepšie.