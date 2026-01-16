Na Lige majstrov nezbohatli. Odteraz sa na nás budú pozerať inak, tvrdí šéf Levíc

Basketbalisti slovenského majstra Patrioti Levice majú za sebou jedinečných päť mesiacov. Dokázali sa ako prvý slovenský klub kvalifikovať do Ligy majstrov, do ktorej vstupovali nohami na zemi.
Ich cieľ bol získať aspoň jedno víťazstvo zo šiestich zápasov v skupine. Tohtosezónne európske pôsobenie však zakončili na štyroch víťazstvách, čím prekvapili každého vrátane samých seba.
Aj keď sa v európskom basketbale zbohatnúť nedá, Levice si odnášajú z Ligy majstrov množstvo zážitkov. „To, aký basketbalový rozruch sme na Slovensku spravili, sa nedá finančne vyjadriť," vraví v rozhovore generálny manažér klubu LADISLAV GARAJ.
Ako s krátkym odstupom času vnímate sériu Würzburgom a jej posledný zápas?
Mali sme dočinenia s veľmi kvalitným súperom, ktorému nie náhodu patrí druhé miesto v nemeckej lige. Hrali sme proti špičke Európy. Prvý zápas nám ukázal, že dokážeme hrať rovnocenné partie s takýmito družstvami. Pri druhom zápase série by nám veľmi pomohol jeden či dva dni voľna navyše. Hrali sme totiž v oveľa užšej rotácii než Würzburg. Veril som však, že so skvelou domácou podporou a ak by nám padli nejaké ťažké strely, by sme mohli sériu ukončiť.
Bohužiaľ bolo vidieť, že naši chalani toho mali fyzicky dosť. Súper sa na nás takticky výborne pripravil. Tretí zápas bol už extrémne náročný. V domácom a búrlivom prostredí je Würzburg veľmi silný. V prvom polčase sme boli podľa mňa lepší tím, aj keď sme nevyužili niekoľko otvorených striel, no opäť sme nezachytili vstup do tretej štvrtiny. Bol z toho uragán. Bolo neskutočné, aké akcie tam Würzburg zahral. Pre diváka to však bola skvelá séria.
Aký veľký úspech bol v premiérovej sezóne v Lige majstrov postup zo skupinovej fázy, v ktorej Levice zaznamenali tri výhry, pričom štvrtú pridali v prvom play-in zápase?
Do kvalifikácie o Ligu majstrov sme vstúpili s tým, že ideme niečo vyskúšať, že sa pokúsime na štvrtý pokus postúpiť do Ligy majstrov. Videli sme, že v pavúku nebol žiadny "supertím", ktorý by bol nezdolateľný. Cez kvalifikáciu sme prekĺzli, pri zraneniach v tíme a veľkou túžbou dostať sa tam, aj so šťastím.
Keď sme však postúpili do hlavnej fázy, povedali sme si, že skúsime vyhrať aspoň jeden zápas, aby sme tam neboli za fackovacieho panáka. Nakoniec sme v skupine uhrali bilanciu 3-3, čo bolo famózne. Navyše sme pobláznili celé Slovensko, čo sa nepodarilo už dlho žiadnemu basketbalovému klubu u nás. V play-in sme verili v postup. Ak by sme začínali sériu s Würzburgom doma, tak by sme mali väčšiu šancu na postup. Na prvý rok to bolo ale úžasné. Prežili sme krásnych päť mesiacov.
Čo cenné si odnášate z Ligy majstrov?
Bolo vidieť, že táto súťaž je o stupeň vyššie než Európsky pohár FIBA. Kvalita družstiev, väčšie haly, televízne pokrytie, marketing, všetko bolo na vyššej úrovni. My sme si z Ligy majstrov odniesli množstvo cenných skúseností. Naučili sme sa veľa aj od našich súperov. To platí aj o basketbalovej stránke.
Aký je finančný zárobok Levíc z Ligy majstrov?
Žiaľ, účasť v tejto súťaži nie je štedro honorovaná, čo je ale problém celého európskeho basketbalu. Možno so vstupom NBA do Európy príde aj viac peňazí. Za postup do skupinovej fázy sme síce dostali 40-tisíc eur, ale za tie peniaze sme uhradili kvalifikáciu. Ubytovanie, cestovanie atď.
Nemáme ešte spočítané, či sme niečo zarobili na domácich zápasoch. Mali sme výdavky na hoteli pre dva tímy, nie jeden, keďže sa hralo v Bratislave. Náklady boli na ľudí, ktorí sa o tie zápasy starali. K presným sumám sa dostaneme v najbližších týždňoch. Podarilo sa nám ale získať nových partnerov, ktorých by sme zrejme nezískali, ak by sme nehrali Ligu majstrov.
Verím, že keď sa to celé spočíta, tak nebudeme v mínuse osemdesiattisíc eur, ako to bolo v Európskom pohári FIBA. Je možné, že sa dostaneme na nulu, prinajlepšom do mierneho plusu. Na druhej strane, to, aký basketbalový rozruch sme na Slovensku spravili, sa nedá finančne vyjadriť. Povedal by som, že hoci sme z toho nezbohatli, určite to stálo za to.
Podarilo sa vám vypredať všetky zápasy v GoPass aréne. Ako hodnotíte prácu z organizačného hľadiska? Dostali ste pozitívnu odozvu z Ligy majstrov?
Myslím si, že z nás mali v úvode mierne obavy vo vedení súťaže, keďže sme do súťaže vstúpili ako nováčik, ktorý musel hrať domáce zápasy mimo svojej arény. Musím ale pochváliť tímového manažéra Samuela Pacalu a celý tím chalanov, ktorý v Bratislave odviedli kus veľkej práce.
Mali sme množstvo mediálnych povinností, bolo potrebné vyplniť milión tlačív atď. Nenašlo sa nič, čo by sme nezvládli. Je to veľké plus vzhľadom na to, že to bola naša prvá sezóna v Lige majstrov. Myslím si, že to v súťaži ocenia a odteraz sa na nás budú pozerať inak.
Rickey McGill bol najväčšou postavou Levíc v Lige majstrov. Je bodovo štvrtý najproduktívnejší hráč súťaže. Spomínate si na jeho letné angažovanie?
Pozícia rozohrávača je v našom tíme veľmi dôležitá. S trénerom Michalom Madzinom si dávame vždy veľmi záležať na výbere správneho rozohrávača. Pravda je, že sme v lete netušili, že McGill môže odviesť až takú skvelú prácu, akú odviedol.
Mali sme z neho pocit, že v anglickej lige, ktorá síce nepatrí medzi najkvalitnejšie, mal niekoľko vydarených ročníkov a presahoval ju. Keď následne išiel do Poľska, angažmán mu nevyšiel podľa predstáv. Zisťovali sme si o ňom informácie z britských, ale aj poľských klubov. Poviem pravdu, išli sme trochu aj do rizika, či tú svoju pozíciu ustojí.
Cítili sme na ňom ale niečo výnimočné. Ten pocit bol našťastie správny (smiech). Keď v lete prišiel do Levíc, chvíľu sa hľadal. Postupne si ale získal svojich spoluhráčov, keďže má veľmi veselú povahu. Bol jedným z tých, ktorí spravili z jednotlivcov partiu. Z Rickeyho McGilla sa stal hráč, ktorý potiahol Levice za veľkými víťazstvami.
Má už ďalšie ponuky? Prípadne, aká je šanca, že ho udržíte?
Rickey v Európe zaujal a určite je v zápisníku viacero skautov. Našťastie zatiaľ žiadne ponuky neprišli, ale skončili sme len pred dvoma dňami. Má s nami zmluvu do konca sezóny. Je v našom záujme, aby kontrakt naplnil a potom sa posunul v kariére ďalej. Je to ale biznis a my musíme byť pripravení na všetky alternatívy.
Mali ste ťažký úvod do nového roka, keď jeden z kľúčových hráčov Will Carius prijal ponuku z gréckeho Peristeri. Ako ste reagovali, keď ste sa o tom dozvedeli?
Koncom roka 2025 som sa zamýšľal nad tým, ako všetko perfektne šľape. Ako sa tímu darí, ako nie je nikto zranený. No prišiel 1. január a s ním aj tento šok. Bolo to ako bomba do tváre. Boli sme z toho sklamaní. Cítili sme, že družstvo drží spolu. Aj po minulé roky sme mali dobré partie, no nikdy nie takú súdržnú, ako tento rok. Mysleli sme si, že sila kolektívu a cesta, ktorú družstvo spravilo ho robí silným a odolným. Bolo to asi trochu naivné.
Určite, ako hráte dva roky v priemernom tíme v Rakúsku, potom na Slovensku a príde ponuka z Grécka, každý asi stratí hlavu. No na druhej strane, nešlo až o takú skvelú ponuku, ktorá by sa nedala o týždeň či dva posunúť. Chceli sme, aby Will odohral play-in s nami, pričom by odišiel až po sérii s Würzburgom, a to bez ohľadu na jej výsledok. Peristeri to však takto nechcelo. Báli sa, že by sme postúpili a čelili by sme súperom ako Unicaja Malaga či Joventut Badalona, kvôli čomu by si Will ich ponuku mohol rozmyslieť.
Gréci na neho tlačili a dali mu 24 hodín na rozmyslenie. Ak by Will viac tlačil na pílu, myslím si, že by ten týždeň ešte počkali. Odviedol tu však skvelú prácu a nerozišli sme sa v zlom. Sme mu veľmi vďační, no cítili sme, že po tom, ako sme ho vytiahli hore z priemerného rakúskeho klubu, mohol zabojovať on o to, aby o týždeň dlhšie zostal a pomohol mužstvu v sérii s Würzburgom.
Ako to vyzerá s posilou na jeho pozíciu?
Hneď, ako sme sa dozvedeli o odchode Willa Cariusa, sme začali túto situáciu riešiť. Mali sme na lane výborného hráča, ktorý je reprezentant svojej krajiny. Odchádzal zo silného klubu a vyzeralo to nádejne. Nakoniec sa tento hráč rozhodol podpísať zmluvu vo francúzskej lige. V tejto chvíli sme stále aktívni na trhu a hľadáme možnosti, aj keď to nie je v tejto fáze sezóny jednoduché. Dali sme si dva týždne, za ktoré by sme chceli túto otázku vyriešiť.
Máte na zozname aj hráča zo slovenskej ligy?
Ak by taký hráč bol, tak si myslím, že by sme ho už angažovali. Na tejto pozícii sme v našej lige nenašli nikoho, kto by nám aj v zápasoch s Würzburgom v Lige majstrov mohol pomôcť. Momentálne teda nelovíme v slovenských vodách.
Pre Levice je okrem basketbalovej kvality minimálne rovnako dôležitý charakter hráča. Ako si hráčov overujete?
Ideálne je mať informácie z dvoch zdrojov. Z trénerského štábu a od spoluhráčov. Buď z aktuálnej alebo predchádzajúcej sezóny. Ak sa vám podarí dať tieto dva zdroje dohromady, tak o hráčovi veľa zistíte. Nie vždy sa to ale podarí. Záleží od toho, kde hrával, v akých krajinách a ligách, ale aj aké kontakty nájdete.
Športový riaditeľ Gabriel Földi v minulosti spomínal, že stotisícového hráča za sezónu ste v klube ešte nemali. Platí to aj naďalej?
Platí. Ani sa k tomu nepribližujeme. Nelietame v takýchto číslach. Posledné roky sme mali veľké šťastie pri výbere legionárov. Počul som už rôzne tipy od svojich kamarátov, ale aj generálnych manažérov v slovenskej lige, že ten a ten hráč je v Leviciach za toľko a toľko. Vždy som si len pre seba povedal, že v skutočnosti je tu len za polovicu (smiech). Každý rok platy legionárov rastú, navyšuje sa tým aj náš rozpočet. No hráča za stotisíc eur na rok sme tu ešte nemali.
Neoficiálne sa vraví, že BC Slovan Bratislava pracuje s najväčším rozpočtom na Slovensku. Má ísť o sumu medzi 1 až 1,5 milióna eur. Ako sú na tom Levice?
Nemáme to ešte spočítané. Práve sme iba vstúpili do druhej časti sezóny, takže sa môžu stať veci, ktoré pohnú s rozpočtom. Som však rád, že sme ekonomicky zabezpečení a nemusíme sa strachovať, že by chalanom meškali výplaty, alebo niečo nebolo vyplatené. Klub je z finančného hľadiska stabilný a zabezpečený. Rozpočty nie sú verejné, len odhadované, takže nedokážem povedať, či sme na Slovensku prví, druhí alebo tretí.
Michal Madzin bol túto sezónu možno najvýraznejšou postavou medzi slovenskými trénermi naprieč všetkými športmi. Ako ho vnímate?
Je to super chalan. Napriek všetkým úspechom zostáva rovnaký. Skromný chlapec, ktorý sa s každým porozpráva a nezmení sa len preto, že dosiahol nejaké úspechy. To sa nám na ňom páči. Určite budeme bojovať o to, aby sme s ním predĺžili zmluvu. Aj on sám videl, že klub spravil opäť krok vpred. Zapáčila sa mu vôňa Ligy majstrov. Preto verím, že je šanca, aby sme s ním, ale aj s Lacom Lutovským, pokračovali ďalej.
O Ligu majstrov môžete v septembri zabojovať len ako víťaz slovenskej ligy. Koho považujete za najväčšieho vyzývateľa v boji o titul?
Ešte zostáva nejakých šesť týždňov do uzávierky prestupov. Uvidíme, čo sa v tomto období stane. Aj keď má bratislavský Slovan obrovskú krízu, stále si myslím, že má ohromnú kvalitu a bude jedným z najväčších vyzývateľov. Treba spomenúť aj Nitru, ktorá druhý rok v rade odvádza skvelú prácu a zaslúžene jej patrí druhá priečka v tabuľke. Prievidza mala túto sezónu hluchšie momenty, no napriek tomu ukazuje veľkú kvalitu, ktorú potvrdila zdolaním Lisabonu. Boj o titul bude pre diváka veľmi zaujímavý.
Fanúšikovia budú očakávať opäť postup do Ligy majstrov, no ako by ste im vysvetlili, že to nie je také jednoduché?
V Nemecku som počas rozhovoru povedal, že to bol úspech, aký sa možno nezopakuje desať rokov. Hneď som mal mobil plný správ, prečo som niečo také povedal (smiech). Treba zostať nohami na zemi. Kým nemáme miesto v Lige majstrov isté vďaka koeficientu, musíme bojovať s rovnako kvalitnými klubmi v kvalifikácii.
Sme stále basketbalový trpaslík.
Klub z malého slovenského mesta s najnižším rozpočtom v Lige majstrov. Nemôžeme si naivne myslieť, že každý rok budeme hrať túto súťaž a budeme sa dostávať do play-in, kde budeme bojovať o postup medzi najlepšiu šestnástku. Bolo by to samozrejme krásne a spravíme preto maximum.
No ľudia musia pochopiť, že možno budeme hrať v úvodzovkách "len" Európsky pohár FIBA, ktorý by sme ešte pred desiatimi rokmi brali všetkými desiatimi. Treba ale naďalej tvrdo pracovať a verím, že tak ako doteraz, sa ďalšie úspechy v budúcnosti dostavia.