Pôjdeme si po víťazstvá, avizuje tréner Vidin. V nominácii je aj naturalizovaný Američan

Výber trénera Olivera Vidina sa predstaví v C-skupine najskôr 27. februára v Kosove a potom 2. marca v Albánsku. V užšej nominácii je naturalizovaná posila David DeJulius či najlepší slovenský hráč posledných rokov Vladimír Brodziansky.
Mužská reprezentácia Slovenska v závere novembra 2025 úspešne vstúpila do úvodnej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
V Prievidzi zvíťazila nad Albánskom 73:63. Slovensko, ktoré je spomedzi trojice tímov v skupine najvyššie postavené v európskej verzii rebríčka FIBA (33. miesto), čakajú vystúpenia na palubovkách súperov.
„Nemôžeme čakať nič iné ako víťazstvá. Pre tie si pôjdeme a veríme, že v obidvoch zápasoch zvíťazíme. Dáme do toho všetko. Ak sa nám to podarí, potom sme na 90 % v ďalšom kvalifikačnom kole,“ vyjadril sa tréner slovenskej reprezentácie Oliver Vidin.
Nominácia s pätnástimi hráčmi
Do užšej nominácie zaradil 15 hráčov. Reprezentovať pravdepodobne príde aj Vladimír Brodziansky, ktorý momentálne pôsobí v Číne.
„Brodziansky je v našej reprezentácii dôležitým hráčom. V lete nemal šancu prísť, aby nám pomohol. Teraz je možnosť reálna. Jeho klubový tréner mi sľúbil, že ho pustí, no ešte musí rozhodnúť vedenie klubu. Myslím si, že Vlado Brodziansky s nami bude,“ povedal srbský tréner Slovákov.
V nominácii je aj kvarteto mladých hráčov z domácej scény: dvadsaťročný Peter Kováčik, devätnásťročný Martin Pospíšil a osemnásťroční mladíci Maroš Golian s Thomasom Stankom.
„Sledujem formu všetkých reprezentantov. Kto dostal pozvánku, ten si ju zaslúžil. Nie všetci mladí hráči dostávajú v kluboch šancu v A-tímoch, no budú mať skvelé kariéry. Minimálne dvaja z nich sa dostanú na reprezentačnú 12-člennú zápasovú súpisku. Títo chlapci sú budúcnosťou slovenského basketbalu a keď príde čas, budú reprezentáciu ťahať,“ doplnil Oliver Vidin.
Očakávania sú najvyššie
„Naše očakávania sú jasné: chceme vyhrať v obidvoch zápasoch. Čakajú nás nezvyčajní súperi s nepríjemnou hrou, o čom sme sa presvedčili doma s Albánskom. Musíme sa koncentrovať na seba, dodržiavať herný plán po celých 40 minút a nevypustiť žiadny súboj,“ uviedol rozohrávač Handlovej Peter Kováčik.
Veľkou posilou v slovenskom národnom tíme bude David DeJulius, hviezdny hráč španielskej Murcie. Americký rozohrávač získal pred pár dňami slovenské občianstvo.
„Davida sme si vybrali v lete. Vedeli sme, o akého hráča ide. Pôsobí v Murcii, ktorá je teraz v TOP 3 v španielskej ACB lige. Určite nám pomôže. Naši hráči sa vďaka nemu budú môcť zlepšovať,“ vyhlásil kouč národného tímu Slovenska.
„Určite bude pre reprezentáciu veľkým prínosom. Myslím si, že do tímu zapadne dobre a môže nám pomôcť v mnohých ohľadoch. Predsa len je to hráč popredného klubu z ACB ligy,“ doplnil Peter Kováčik.
Program - prvá fáza predkvalifikácie ME 2029
27.11. 2025 Slovensko – Albánsko 73:63
27.02. 2026 Kosovo – Slovensko (Prizren, 19.00 hod., JOJ Šport 2)
02.03. 2026 Albánsko – Slovensko (Shkodër, 18.00 hod., JOJ Šport)
05.07. 2026 Slovensko – Kosovo
Chýbajú hráči z USA
Podobne ako v novembri, aj teraz v nominácii chýbajú hráči pôsobiaci na univerzitách v USA. Pre zranenie lýtka nebude k dispozícii Mário Ihring a v nominácii nefiguruje Boris Bojanovský, pre zdravotné problémy vynechal posledné zápasy v drese Patriotov Levice. „Je mi ľúto, že Mário nebude s nami rovnako ako Boris Bojanovský. Rozprával som sa s Máriom a ak bude zdravý, v lete bude naspäť v nominácii,“ povedal Oliver Vidin, ktorý vedie aj maďarský klub Alba Fehervár.
Slováci nastúpia najskôr v Kosove (27.2., 19.00 hod.). Tomu patrí v európskom rebríčku 38. priečka a v novembri Kosovo zvíťazilo v Albánsku 99:84. Potom sa náš výber predstaví v Albánsku (2.3., 18.00 hod.) proti domácemu tímu.
Albánsko prehralo zatiaľ v oboch stretnutiach tejto časti predkvalifikácie a patrí mu v európskom rebríčku 41. miesto. Fanúšikovia budú môcť sledovať zápasy vo vysielaní televíznej stanice JOJ Šport. „Čakajú nás náročné a kľúčové zápasy. Tešíme sa, že nás bude reprezentovať David DeJulius. Momentálne hrá vo veľmi dobrej forme v Murcii. Veríme, že z Číny príde Vladimír Brodziansky.
Myslím si, že v tejto zostave, ak všetci zostanú zdraví, máme dostatočnú kvalitu, aby sme uspeli. Očakávame, že aj pre búrlivú divácku atmosféru bude zápas v Kosove náročnejší,“ zakončil Andrej Kuffa, generálny sekretár Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).
Užšia nominácia Slovenska na zápas v Kosove a v Albánsku
Hráči:
Šimon Krajčovič (Giessen 46ers/Nemecko), David DeJulius (UCAM Murcia/Španielsko), Milan Szabó, Tomáš Pavelka, David Abrhám (všetci traja BC Slovan Bratislava), Maroš Golian (BK Inter Bratislava – mládež), Dalibor Hlivák, Dávid Novák (obaja BC Prievidza), Peter Kováčik (MBK Baník Handlová), Marek Doležaj (Ármann Reykjavík/Island), Thomas Stanko (ERA Basketball Nymburk/Česko), Samuel Volárik, Martin Pospíšil (obaja BC Komárno), Lukáš Bolek (Nitra Blue Wings), Vladimír Brodziansky (Fu-ťien Sturgeons/Čína)
Realizačný tím:
Oliver Vidin (hlavný tréner), Wojciech Walich (asistent trénera), Maroš Helmecy (asistent trénera), Miroslav Páleník (vedúci družstva), Jadranko Nikolič (kondičný tréner), Juraj Sluka (fyzioterapeut), Richard Demovič (doktor), Michal Ondruš (manažér reprezentácie), Tomáš Kotlárik (mediálny manažér)