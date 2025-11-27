Vydarený vstup do bojov o ME. Slovenskí basketbalisti zdolali balkánskeho súpera

zľava Adriano Topalli (Albánsko) a Mario Ihring (Slovensko) v zápase C-skupiny prvej fázy predkvalifikácie ME 2029
Fotogaléria (7)
zľava Adriano Topalli (Albánsko) a Mario Ihring (Slovensko) v zápase C-skupiny prvej fázy predkvalifikácie ME 2029 (Autor: TASR)
TASR|27. nov 2025 o 20:10
ShareTweet0

Slováci vyhrali o desať bodov.

Prvá fáza predkvalifikácie ME 2029 - skupina C

Slovensko - Albánsko 73:63 (41:35)

Slovensko: Kováčik 13, Golian 12, Ihring 11, Szabó 7, Volárik 2 (Hlivák a Krajčovič po 10, Stanko 5, Bojanovský 3, Bolek a Doležaj 0)

Najviac bodov Albánska: Tola 16, Dusha 11, Lilaj 9

Rozhodovali: Mitrovski (S. Mac.), Nagy (Maď.), Hodzic (Nem.), TH: 25/19 - 23/13, fauly: 23 - 21, trojky: 8 - 10, štvrtiny: 19:23, 22:12, 16:17, 16:11, 1704 divákov.

Slovenskí basketbalisti zvíťazili v prvom zápase prvej fázy predkvalifikácie na ME 2029. Pred viac ako 1700 divákmi zvíťazili v Prievidzi nad Albánskom 73:63.

Zverenci trénera Olivera Vidina sa týmto triumfom dostali na čelo tabuľky. Najbližšie bude reprezentačný tím v akcii na prelome februára a marca, keď sa predstaví v Kosovu (piatok 27. februára 2026) a Albánsku (pondelok 2. marca 2026).

Úvodná fáza predkvalifikácie ME 2029 sa hrá systémom doma-vonku od novembra 2025 do júla 2026. Priamy postup si zabezpečia len víťazi skupín a najlepšie postavený tím z druhého miesta.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Albánsko (predkvalifikácia ME v basketbale 2029)
zľava Xhoel Gaxho (Albánsko) a Boris Bojanovský (Slovensko) v zápase C-skupiny prvej fázy predkvalifikácie ME 2029
zľava Maroš Golian (Slovensko) a Xhulian Tola (Albánsko) v zápase C-skupiny prvej fázy predkvalifikácie ME 2029 v basketbale
zľava Frenki Lilaj (Albánsko) a Šimon Krajčovič (Slovensko) v zápase C-skupiny prvej fázy predkvalifikácie ME 2029
zľava Adriano Topalli (Albánsko) a Mario Ihring (Slovensko) v zápase C-skupiny prvej fázy predkvalifikácie ME 2029
7 fotografií
zľava Maroš Golian (Slovensko) a Xhulian Tola (Albánsko) v zápase C-skupiny prvej fázy predkvalifikácie ME 2029Zľava Milan Szabo (Slovensko) a Xhulian Tola (Albánsko) v zápase C-skupiny prvej fázy predkvalifikácie ME 2029Maroš Golian (Slovensko) v zápase C-skupiny prvej fázy predkvalifikácie ME 2029

Priebeh zápasu

I. polčas:

Slováci vstúpili do nového predkvalifikačného cyklu s prekvapivou základnou päťkou a prvé minúty boli v znamení viacerých nepresností, respektíve ťažkých pokusov.

Albánsko sa naopak rýchlo dostalo do tempa, útočne robil problémy najmä produktívny Tola a aktivita v podkošovom priestore.

Na domácej strane sa však postupne hráči dostávali do tempa, ale striedali lepšie momenty s horšími. Prvú štvrtinu napokon prehral slovenský tím 19:23. Podobne vyzeral aj začiatok druhej časti, keď Slovensko doháňalo manko na súpera.

Lenže potom prišli chvíle Kováčika, neskôr Goliana s Krajčovičom a výsledkom bola 15-bodová šnúra domácich.

Dianie na palubovke sa razom zmenilo, spolu s podporou publika boli v týchto momentoch Slováci lepším tímom v zápase. Na polčasovú prestávku išli za priaznivého stavu 41:35.

II. polčas:

V druhom polčase bolo opäť možné vidieť dve herné tváre Slovenska, po väčšinu času bola kvalita na jeho strane a v jednom momente viedlo aj o 12 bodov, ale v priebehu pár momentov dokázalo stratiť koncentráciu, robiť chyby a dať šancu Albánsku na víťazný vstup do predkvalifikácie ME 2029.

Domáci však boli naďalej bližšie k úspechu, pred poslednou 10-minútovkou vyhrávali 57:52. Štvrtá štvrtina odštartovala šesťbodovou slovenskou šnúrou a všetko smerovalo k bezproblémovej koncovke.

Tá sa napokon potvrdila, Slováci odskočil na dvojciferný rozdiel a Albánsko už nedokázalo duel zdramatizovať.

Tabuľka skupiny C

Basketbal

Basketbal

    zľava Adriano Topalli (Albánsko) a Mario Ihring (Slovensko) v zápase C-skupiny prvej fázy predkvalifikácie ME 2029
    zľava Adriano Topalli (Albánsko) a Mario Ihring (Slovensko) v zápase C-skupiny prvej fázy predkvalifikácie ME 2029
    Vydarený vstup do bojov o ME. Slovenskí basketbalisti zdolali balkánskeho súpera
    dnes 20:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Vydarený vstup do bojov o ME. Slovenskí basketbalisti zdolali balkánskeho súpera