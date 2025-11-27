Vydarený vstup do bojov o ME. Slovenskí basketbalisti zdolali balkánskeho súpera

Prvá fáza predkvalifikácie ME 2029 - skupina C
Slovensko - Albánsko 73:63 (41:35)
Slovensko: Kováčik 13, Golian 12, Ihring 11, Szabó 7, Volárik 2 (Hlivák a Krajčovič po 10, Stanko 5, Bojanovský 3, Bolek a Doležaj 0)
Najviac bodov Albánska: Tola 16, Dusha 11, Lilaj 9
Rozhodovali: Mitrovski (S. Mac.), Nagy (Maď.), Hodzic (Nem.), TH: 25/19 - 23/13, fauly: 23 - 21, trojky: 8 - 10, štvrtiny: 19:23, 22:12, 16:17, 16:11, 1704 divákov.
Slovenskí basketbalisti zvíťazili v prvom zápase prvej fázy predkvalifikácie na ME 2029. Pred viac ako 1700 divákmi zvíťazili v Prievidzi nad Albánskom 73:63.
Zverenci trénera Olivera Vidina sa týmto triumfom dostali na čelo tabuľky. Najbližšie bude reprezentačný tím v akcii na prelome februára a marca, keď sa predstaví v Kosovu (piatok 27. februára 2026) a Albánsku (pondelok 2. marca 2026).
Úvodná fáza predkvalifikácie ME 2029 sa hrá systémom doma-vonku od novembra 2025 do júla 2026. Priamy postup si zabezpečia len víťazi skupín a najlepšie postavený tím z druhého miesta.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Slováci vstúpili do nového predkvalifikačného cyklu s prekvapivou základnou päťkou a prvé minúty boli v znamení viacerých nepresností, respektíve ťažkých pokusov.
Albánsko sa naopak rýchlo dostalo do tempa, útočne robil problémy najmä produktívny Tola a aktivita v podkošovom priestore.
Na domácej strane sa však postupne hráči dostávali do tempa, ale striedali lepšie momenty s horšími. Prvú štvrtinu napokon prehral slovenský tím 19:23. Podobne vyzeral aj začiatok druhej časti, keď Slovensko doháňalo manko na súpera.
Lenže potom prišli chvíle Kováčika, neskôr Goliana s Krajčovičom a výsledkom bola 15-bodová šnúra domácich.
Dianie na palubovke sa razom zmenilo, spolu s podporou publika boli v týchto momentoch Slováci lepším tímom v zápase. Na polčasovú prestávku išli za priaznivého stavu 41:35.
II. polčas:
V druhom polčase bolo opäť možné vidieť dve herné tváre Slovenska, po väčšinu času bola kvalita na jeho strane a v jednom momente viedlo aj o 12 bodov, ale v priebehu pár momentov dokázalo stratiť koncentráciu, robiť chyby a dať šancu Albánsku na víťazný vstup do predkvalifikácie ME 2029.
Domáci však boli naďalej bližšie k úspechu, pred poslednou 10-minútovkou vyhrávali 57:52. Štvrtá štvrtina odštartovala šesťbodovou slovenskou šnúrou a všetko smerovalo k bezproblémovej koncovke.
Tá sa napokon potvrdila, Slováci odskočil na dvojciferný rozdiel a Albánsko už nedokázalo duel zdramatizovať.