Hrôzostrašný výkon Slovákov v prvom polčase. Na domácom turnaji neuspeli ani na štvrtý pokus

Na snímke tréner Slovenska Mikel Odriozola Gimeno počas zápasu A-skupiny Slovensko - Írsko na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy basketbalistov do 20 rokov.
Na snímke tréner Slovenska Mikel Odriozola Gimeno počas zápasu A-skupiny Slovensko - Írsko na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy basketbalistov do 20 rokov. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|15. júl 2026 o 20:01
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V A-skupine obsadili posledné piate miesto.

ME v basketbale do 20 rokov - B-kategória

Skupina A:

Slovensko - Írsko 49:86 (11:37)

Najviac bodov: Pospíšil 20, Horváth 10, Hoferica a Stanko po 5 - Charles 14, Pocevicius 13, Scully 11

Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 20 rokov sa nedočkali víťazstva ani vo svojom štvrtom zápase na domácom turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave.

V stredajšom stretnutí v Gopass aréne prehrali s Írskom 49:86 a v A-skupine tak obsadili posledné piate miesto.

Na domácom šampionáte Slováci výkonmi v skupinovej časti nepresvedčili. Postupne nestačili na Severné Macedónsko, Švédsko, Azerbajdžan i na Írsko, pre ktoré to bol kľúčový zápas, keďže víťazstvom by si garantovali účasť vo štvrťfinále.

Íri dominovali od úvodných sekúnd a už v prvej desaťminútovke ušli do dvojciferného náskoku.

Na snímke tréner Slovenska Mikel Odriozola Gimeno počas zápasu A-skupiny Slovensko - Írsko na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy basketbalistov do 20 rokov.
Na snímke tréner Slovenska Mikel Odriozola Gimeno počas zápasu A-skupiny Slovensko - Írsko na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy basketbalistov do 20 rokov. (Autor: TASR)

Prvú štvrtinu ovládli 19:6. Hráči Slovenska mali v útoku problémy presadzovať sa a hrali pomaly. Navyše na začiatku sa zranil kapitán Martin Chlupis, ktorý v ďalšom priebehu už nepokračoval.

Strelecké trápenie pokračovalo aj v druhej štvrtine, v ktorej Slováci zaznamenali len 5 bodov. V prvom polčase urobili až 11 strát a nestrelili žiadnu trojku. Aj preto Írsko viedlo po 20 minútach suverénne 37:11.

Slováci sa zlepšili až v tretej desaťminútovke, ktorú dokonca ovládli 21:20. Bodovo zabrali viacerí hráči, ale výraznejšie stiahnuť manko sa nepodarilo. Íri duel bez problémov kontrolovali.

Navyše v poslednej štvrtine súper Slovenska zabral, záverečné minúty nevypustil a súboj ovládol o 37 bodov 86:49.

Na snímke hore Lukáš Jendrichovský (Slovensko) počas zápasu A-skupiny Slovensko - Írsko na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy basketbalistov do 20 rokov. - vlajka
Na snímke hore Lukáš Jendrichovský (Slovensko) počas zápasu A-skupiny Slovensko - Írsko na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy basketbalistov do 20 rokov. - vlajka (Autor: TASR)

Íri obsadia v skupine A druhé miesto za Švédskom. V stretnutí dali až 20 bodov po protiútokoch a predviedli sa aj ich hráči z lavičky, ktorí sa postarali o 38-bodový prísun.

Slováci dali v dueli len štyri trojky pri úspešnosti 15,4 %. Z hráčov sa najviac darilo Martinovi Pospišilovi, ktorý strelil 20 bodov.

Slováci stratili šancu na postup medzi najlepšiu osmičku už po nedeľnej prehre s Azerbajdžanom (66:72).

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Zverenci trénera Mikela Odriozolu prehrali všetky štyri doterajšie zápasy a čakajú ich duely o konečné 17.-21. miesto. V piatok 17. júla sa stretnú s piatym tímom B-skupiny Estónskom.

Z každej skupiny postúpili do štvrťfinále tímy na prvých dvoch miestach, z A-skupiny to boli Švédi a práve Íri.

Ostatné tímy čakajú boje o umiestenie. Traja medailisti si zaistia miestenky do elitnej kategórie.

Hlasy po zápase

Mikel Odriozola, tréner SR 20: „Dnes to pre nás dopadlo veľmi zle. Naša mentalita bola od začiatku zlá a nepodarilo sa nám presvedčiť hráčov, aby pochopili, aké dôležité je vyjsť na ihrisko a predviesť maximum. V tretej štvrtine sme zareagovali dobre, ale už bolo neskoro. Ďalší zápas odohráme v piatok s Estónskom. Chlupis má opuchnutý členok. Nevieme, či nastúpi Bujdoš. S Estónskom to nebude také fyzické ako proti Írsku, ale majú dvoch vysokých hráčov, dobrého strelca a dvoch slušných rozohrávačov. Musíme mať iný prístup ako dnes.“

Filip Horváth, hráč SR 20: „Skúsili sme mužský fyzický basketbal a zápas, v ktorom sme zlyhali. Dva dni sme sa pripravovali, ale je to jedna z najťažších prehier, akú som zažil v národnom tíme. Bojovali sme, prvá polovica zápasu nám vôbec nevyšla, čo sa prejavilo na výsledku. Rozdielové boli doskoky, to nás trápilo každý zápas. Súper nás prevýšil dvojbodovými i trojbodovými strelami. Každý z nás vníma domácu atmosféru turnaja, ľudia v organizácii do nás vkladali nádej. Neskladáme hlavy. Sme si vedomí toho, o aké miesta ideme hrať, ale chceme vyhrávať a ďalej bojovať.“

Tabuľka skupiny A

Basketbal

Basketbal

    Na snímke tréner Slovenska Mikel Odriozola Gimeno počas zápasu A-skupiny Slovensko - Írsko na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy basketbalistov do 20 rokov.
    Na snímke tréner Slovenska Mikel Odriozola Gimeno počas zápasu A-skupiny Slovensko - Írsko na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy basketbalistov do 20 rokov.
    Hrôzostrašný výkon Slovákov v prvom polčase. Na domácom turnaji neuspeli ani na štvrtý pokus
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