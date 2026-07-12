Mladí Slováci na domácom turnaji trikrát prehrali. Do štvrťfinále ME sa neprebojujú

B-kategória ME do 20 rokov
A-skupina:
Azerbajdžan - SLOVENSKO 72:66 (33:36)
najviac bodov: Agbason 26 (16 doskokov), Berkoz 14, Garajev a Babajev po 10 - Stanko 18 (11 doskokov), Chlupis 15, Hoferica 12
Basketbalisti Slovenska do 20 rokov sa na domácom turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave neprebojujú medzi najlepšiu osmičku.
Vo svojom treťom dueli v rámci A-skupiny podľahli v nedeľu Azerbajdžanu 66:72. Zverenci trénera Mikela Odriozolu tak prehrali všetky tri doterajšie zápasy.
V stredu 15. júla uzavrú skupinu duelom proti Írom, kde sa rozhodne, o aké konečné umiestnenie si ešte mladí Slováci zahrajú.
Z každej skupiny totiž postúpia do štvrťfinále len tímy na prvých dvoch miestach, na ostatných čakajú súboje o umiestnenie.
Traja medailisti si zaistia miestenky do elitnej kategórie. Slovákom mierne pomohla nedeľná vysoká prehra Írov, ktorí podľahli v ďalšom zápase skupiny Švédom 58:90.
Hlasy po zápase
Patrik Hričo, hráč Slovenska: „Do zápasu sme nastúpili dobre. Ku koncu sme už potrebovali, aby nám padli ťažké strely, čo sa stalo. Azerbajdžan zvíťazil. Hráme doma majstrovstvá Európy, stále treba makať a hrať pre ľudí, ktorí sa na nás prišli a prídu pozrieť. Musíme zabrať.“
Lukáš Jendrichovský, hráč Slovenska: „Hodnotí sa to ťažko. Vystrelili sme až 49 trojok, ale nepadlo nám to. Celý zápas sme hrali do zónovej obrany. Prežívame veľa emócií, sklamanie. Tento turnaj je neúprosný. Musíme ísť ďalej. Sme veľmi vďační našim rodinám a fanúšikom, ktorí nás podporujú aj po takomto výsledku. Máme dva dni voľna pred posledným zápasom v skupine. Musíme na toto zabudnúť a všetci sa nastaviť úplne inak. Stále chceme Slovensko reprezentovať s hrdosťou.“