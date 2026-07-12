Juniorky nezvládli ani boj o tretie miesto. Slovensko zostáva v B-kategórii európskeho basketbalu

Slovenské basketbalistky do 20 rokov
Slovenské basketbalistky do 20 rokov (Autor: slovakbasket.sk)
TASR|12. júl 2026 o 19:05
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Miestenku do A-kategórie ME si z turnaja odniesli Čierna Hora, Portugalsko a Grécko.

B-kategória ME hráčok do 20 rokov - zápas o 3. miesto

Čierna Hora - SLOVENSKO 70:55 (37:26)

Najviac bodov: Radevičová 23, Sekuličová 12, Dragišičová 11 - Štefančová 14, Chovaníková 10, M. Oravcová a da Cruzová po 8

Slovenské basketbalistky do 20 rokov si nevybojovali miestenku v elitnej A-kategórii majstrovstiev Európy.

Po neúspešnom semifinále na turnaji B-kategórie ME v bulharskom Samokove mali ešte možnosť postúpiť v súboji o 3. miesto proti Čiernej Hore, ktorej však v nedeľu podľahli 55:70.

Slovenky predtým v sobotu prehrali s favorizovanými Portugalčankami 46:73. Miestenku v najvyššej kategórii si okrem Čiernej Hory vybojovali aj rovesníčky z Portugalska a Grécka, ktoré si od 19.30 h zmerali sily vo finále.

Basketbal

Basketbal

    Slovenské basketbalistky do 20 rokov
    Slovenské basketbalistky do 20 rokov
    Juniorky nezvládli ani boj o tretie miesto. Slovensko zostáva v B-kategórii európskeho basketbalu
    dnes 19:05
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