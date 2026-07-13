Prvá sezóna bola výnimočná, preto sa rozhodol ostať. Grék povedie Inter aj v najvyššej súťaži

Basketbalistov Interu Basket Bratislava povedie aj v sezóne 2026/2027 grécky tréner Theodoros Giovannis.
Tridsaťsedemročný kouč zostáva na lavičke žlto-čiernych po tom, čo v uplynulom ročníku viedol družstvo v prvej lige a zároveň pracoval aj s juniormi do 20 rokov a minibasketbalistami do 12 rokov. Klub o tom informoval na svojom webe.
Inter Basket je nováčikom najvyššej súťaže Tipos SBL, ako držiteľ „divokej karty“ splnil všetky podmienky a po schválení Výkonným výborom a Hracou komisiou SBA tak môže zabojovať o Trofej Stanislava Kropiláka.
Giovannis prišiel do Bratislavy pred minulou sezónou, ktorá bola jeho prvým trénerským angažmán mimo rodného Grécka.
Predtým pôsobil v mládežníckom programe Aristoteles Epanomis, neskôr viedol aj tímy Kentavros Neas Kallikrateias, Ment B.C. a Asteras Plagiariou.
„Minulá sezóna bola pre mňa v Interi výnimočná a som veľmi rád, že som dostal príležitosť pokračovať v pozícii hlavného trénera aj v nadchádzajúcej sezóne.
Som presvedčený, že hráči, ktorí v minulej sezóne dominovali 1. lige, majú potenciál byť platnými hráčmi aj v najvyššej súťaži. Je pre ich kariéru dôležité dať im v mladom veku príležitosť, aby mohli ďalej basketbalovo rásť a nielen sedieť na lavičke,“ uviedol Giovannis.
„V systematickej a koncepčnej práci na špici pyramídy pokračuje grécky kouč Theodoros Giovannis s cieľom nadviazať na osvedčenú spoluprácu z minulej sezóny.
V zápasovom prostredí najvyššej seniorskej súťaže a s doplneným kádrom nás čakajú nové výzvy a verím, že sa trénerovi aj celému klubu podarí naplniť odvážne ciele a očakávania,“ povedal generálny manažér Interu Michal Ondruš.