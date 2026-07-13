Český basketbalový líder sa po Barcelone dohodol s účastníkom Euroligy. Pôsobil aj v NBA

Český basketbalista Tomáš Satoranský bude v budúcej sezóne hrať za Hapoel Tel Aviv. Tridsaťštyriročný veterán sa s účastníkom Euroligy dohodol na jednoročnom kontrakte.
Satoranský je dlhoročný líder českej reprezentácie, v NBA odohral 388 duelov, keď obliekal dres Washingtonu, Chicaga i New Orleansu.
V roku 2022 sa vrátil do FC Barcelona, v ktorom pôsobil i pred odchodom do zámoria a v katalánskom veľkoklube plnil i úlohu kapitána.
V roku 2023 s ním získal majstrovský titul. Informoval portál eurohoops.net.