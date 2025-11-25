Slováci sa chcú konfrontovať opäť s najlepšími v Európe. Musia zvládnuť dve fázy

Basketbalisti Slovenska vstupujú do predkvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2029 s jasným cieľom.
Uspieť v konkurencii Albánska a Kosova, a priblížiť sa k návratu do „riadnej“ kvalifikácie.
Na úvod čaká tím trénera Olivera Vidina domáca výzva, vo štvrtok 27. novembra o 18.00 h zabojujú v Prievidzi o víťazný vstup do C-skupiny proti Albánsku.
Slováci sa musia odraziť opätovne z predkvalifikačného sita, ak sa chcú konfrontovať s najlepšími tímami v Európe.
K tomu potrebujú prejsť cez dve fázy, aby sa dostali vôbec do bojov o miestenku na záverečnom turnaji. „Očakávania do nového cyklu sú jednoduché. Musíme vyhrať zápas, pretože hráme doma pred našimi fanúšikmi.
Chceme sa ukázať v čo najlepšom svetle a dúfam, že sa nám to podarí,“ povedal pre TASR reprezentačný tréner Oliver Vidin.
Jeho zverenci odštartovali krátky blok prípravy v Prievidzi, kde sa aj uskutoční prvý duel C-skupiny predkvalifikácie ME 2029.
Realizačný tím napokon privítal 15 hráčov. „Na tréningu sme chceli mať tri päťky hráčov, ktoré môžeme rotovať po celý čas. Uvidíme, ktorých 12 hráčov z 15-tky bude vo štvrtok v zostave.
Nominačný proces prebiehal normálne, niektorí hráči nemohli prísť a niektorí sú zranení. Išli sme teda podľa nejakej určitej hierarchie a herného prejavu hráčov, ako sa prezentovali na palubovkách v poslednej dobe,“ vysvetlil kouč Slovákov nominačný proces.
Slovenský tím nastúpi oproti letným duelom s viacerými zmenami, chýbať budú napríklad hráči z amerických univerzít a tiež aktuálny víťaz ankety Basketbalista roka Vladimír Brodziansky.
Albánsko nie je ľahký súper
„Pavelka a Abrhám nám vypadli pre zranenia. Vrátili sa Mário Ihring a Marek Doležaj.
Od nováčikov, ako sú Novák, Golian alebo Stanko očakávam, že dajú zo seba všetko, vybojovali si miesto medzi 12-tkou a pomôžu družstvu,“ uviedol Vidin.
Účinkovanie v C-skupine odštartujú domácim duelom s Albánskom, proti ktorému majú z pohľadu historických štatistík bilanciu piatich výhier a len jednej prehry.
„Albánsko nie je ľahký súper. Nemajú presne určený herný prejav, veľa toho menia v obrane a v útoku. Hrajú dosť divoko, čo sa aj dosť ťažko skautuje. Nevieme tiež ich presnú zostavu, aj ťažko sa hľadajú informácie,“ vyjadril sa šéf slovenskej lavičky k najbližšiemu súperovi.
Po dlhšom období sa reprezentačný duel Slovenska presunul z bratislavskej Gopass arény, dejiskom štvrtkového zápasu je hala v Prievidzi.
Dobrou správou je záujem fanúšikov o toto stretnutie. „Záujem je medzi fanúšikmi. V tomto smere chcem povedať, že hráči chcú reprezentovať.
Počet fanúšikov na tomto zápase nám ukáže, kde sme a ako sme, aký je záujem,“ dodal na záver Vidin.
Úvodná fáza predkvalifikácie ME 2029 sa hrá systémom doma-vonku od novembra 2025 do júla 2026. Priamy postup si zabezpečia len víťazi skupín a najlepšie postavený tím z druhého miesta.
Nominácia Slovenska
hráči: Šimon Krajčovič (Giessen 46ers/Nem.), Mário Ihring (Krka Novo Mesto/Slov.), Milan Szabó, Maroš Golian (obaja BC Slovan Bratislava), Dalibor Hlivák, Dávid Novák, Maroš Zelizňák (všetci BC Prievidza), Peter Kováčik, Juraj Láštic (obaja MBK Baník Handlová), Marek Doležaj (Ármann Reykjavík/Isl.), Boris Bojanovský, Alex Krajčovič (obaja Patrioti Levice), Thomas Stanko (ERA Basketball Nymburk/ČR), Samuel Volárik (BC Komárno), Lukáš Bolek (Nitra Blue Wings)
realizačný tím: Oliver Vidin - hlavný tréner, Wojciech Walich a Maroš Helmecy - asistenti trénera, Miroslav Páleník - vedúci družstva, Jadranko Nikolič - kondičný tréner, Juraj Sluka - fyzioterapeut, Richard Demovič - doktor, Michal Ondruš - manažér reprezentácie
Novembrový program v C-skupine
štvrtok 27. novembra, 18:00 h: Slovensko - Albánsko
nedeľa 30. novembra, 18:00 h: Albánsko - Kosovo