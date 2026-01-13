Ružomberok zvládol predohrávku proti Slovanu. Stále drží krok s najlepšími

Lavička Ružomberka.
Lavička Ružomberka. (Autor: TASR)
Ružomberok je priebežne na čele súťaže.

Tipos extraliga žien - predohrávka 17. kola

MBK Ružomberok - BC Slovan Bratislava 76:53 (35:27)

Najviac bodov: Jackovecová 24 (13 doskokov), Štefančová 14, Ďuratná 10 - Fadrhonsová 18, Keltosová 12, Vondrysková 6, 227 divákov

Basketbalistky MBK Ružomberok zvíťazili v predohrávanom zápase 17. kola Tipos extraligy žien nad BC Slovan Bratislava 76:53.

V sobotu sú na programe duely ich súperiek z čela tabuľky.

Spoločne s Piešťanskými Čajkami a Sláviou Banská Bystrica mali Liptáčky pred zápasmi 17. kola rovnakú bilanciu (14 výhier a 2 prehry).

Tabuľka Tipos extraligy žien

