Ružomberok a Piešťany čaká zápas sezóny. Už to nebude o taktike, tvrdí Jankovič

Pred najvyššou návštevou sezóny - 1200 divákov, v Tipos extralige žien (EXZ) sa aj vo štvrtom finálovom zápase medzi basketbalistkami MBK Ružomberok a Piešťanskými Čajkami potvrdila sila domáceho prostredia.
„Ruža“ ustála vyrovnanú, dramatickú a vypätú koncovku, a po výhre 50:48 poslala sériu o majstra Slovenska do rozhodujúceho vyvrcholenia.
Ružomberská Koniareň odvrátila možnosť majstrovských osláv Piešťan a poslala finále do posledného možného duelu.
Domáci stánok tohtoročného víťaza Slovenského pohára tak nedokázal nik v aktuálnom ročníku pokoriť.
Do tretice je možné všetko
„Znamená to pre nás veľa. Nejdem tu teraz hovoriť, že mohli sme byť v Piešťanoch počas základnej alebo nadstavbovej časti o niekoľko bodov lepší, a mohli sme mať domáce prostredie.
Je to minulosť, tak to malo byť. Som hrdý na dievčatá, že túto domácu pevnosť nedovolili nikomu pokoriť. Ideme do Piešťan, kde sme už jeden pohár zobrali.
Treba tam ísť s maximálnym rešpektom, je to majster, má skúsenosť, ale do tretice je možné všetko. Je obrovský tlak na ich strane, my si teraz užívame každú jednu sekundu,“ vyhlásil tréner Ružomberka Juraj Suja.
Jeho tím sa musel vysporiadať nielen s absenciou Američanky Zoeshy Smithovej, ale hneď v prvej štvrtine prišiel pre zranenie aj o Čiernohorku Sofiju Živaljevičovú.
Tento moment paradoxne súpera Čajok mentálne posilnil a poslal neskôr do vedenia, ktoré napokon udržal až do samotného záveru.
Raz sme hore, raz sme dole
„Ružomberok ukázal, ako sa hrá srdcom v takýchto zápasoch. Zranili sa im dve dôležité hráčky, nám sa zranila pred sériou a tiež nás to nejakým spôsobom zomklo. Namiesto toho, aby sme z tohto vyťažili, tak sme zostali zaskočení.
Zomkli sa, hrali dobre a jedna za druhú. Dvakrát sme dokázali prísť na rozdiel dvoch bodov. Škoda, že nám dve minúty pred koncom odišli na šesťbodový rozdiel a možno to mohlo byť zaujímavejšie, ale taký je šport.
Raz sme hore, raz sme dole. Musíme sa z toho vyspať a pripraviť sa na sobotu,“ povedal pre TASR kouč Piešťan Peter Jankovič.
Domáci celok si pri nízkom konečnom skóre dokázal vybudovať dvojciferný náskok, ale v posledných minútach bola napokon z toho veľká dráma.
Náskok sme udržali a víťazstvo je naše
„Vedeli sme, že to bude boj. Ukazovali sme to aj v momentoch, keď sme viedli o desať bodov. Trochu nám to potom nepadalo v útoku, ale náskok sme udržali a víťazstvo je naše. To sme chceli.
Pomohol nám doskok, doskočili sme to, čo sme museli a podržali sme loptu. Každá hráčka dala do toho srdiečko. Myslím si, že to bol tímový výkon a výhra,“ zamyslela sa s 26 bodmi najlepšia strelkyňa Ružomberka Oľga Jackovecová.
Stále úradujúci šampión mal možnosti zlomiť to na svoju stranu a premeniť získanú výhodu v ukončenie sezóny. Nestalo sa to však a tak ponúkne finálová séria duel č. 5.
„V závere rozhodli malé a hlúpe chybičky, straty a možno sme niektoré veci uponáhľali. Stačili možno jedna-dve premenené trojky, ktoré sme mali otvorené.
Nepodarilo sa, nič sa nedeje. Musíme mať hlavy hore, takýto je basketbal. Ja som totiž vďačná, že sme v takejto atmosfére mohli odohrať takýto basketbal,“ uviedla piešťanská kapitánka Alica Moravčíková.
Po piatich rokoch tak rozhodne o víťazovi Tipos EXZ posledný možný zápas. Vtedy to bol tiež boj medzi Ružomberkom a Piešťanmi, v domácom prostredí napokon oslavoval klub spod Čebraťa.
Budeme mať na sebe tlak
„To už ani nebude o taktike, ale skôr o morálno-vôľových vlastnostiach. Kto dá do toho viac srdca a energie, už len o tomto to bude. Uvidíme, čo sa udeje v piatom zápase. Budeme mať na sebe tlak, každý to bude očakávať.
My sme už aj tak nad plán, toto môže byť len taká čerešnička,“ myslí si Jankovič.
V Diplomat aréne sa tiež dá očakávať štvorciferná divácka návšteva. „Ja dúfam, že je to najlepšia pozvánka.
Na ihrisku si nedarujeme nič. Verím, že do haly príde čo najviac ľudí. Dúfam, že to pred našim domácim publikom zvládneme.
Piaty zápas bude náročný, už nie tak atraktívny, pretože na oboch stranách vidieť, že ťahajú z posledného. Musíme zabrať a dať tam srdce,“ doplnila Moravčíková.
Ružomberok sa po piatich rokoch môže vrátiť na pomyselný slovenský trón a v počte majstrovských titulov dorovnať slávne Good Angels Košice.
Klobúk dole pred všetkými dievčatami
„Ja som len hrdý, že bojujú za tie dve dievčatá, ktoré sú veľmi výrazné osobnosti nášho tímu.
Klobúk dole pred všetkými dievčatami, som veľmi hrdý na ne. Je to teraz o pozitívnych emóciách,“ dodal na záver Suja v pozápasovom hodnotení.
Rozhodnutie o víťazovi Tipos EXZ v sezóne 2025/2026 je na programe v sobotu 2. mája o 19.00 h v Piešťanoch.