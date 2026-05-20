Dallas sa odhodlal k zmene trénera. Kidd končí po piatich sezónach

Klub zámorskej basketbalovej NBA Dallas Mavericks ukončil spoluprácu s trénerom Jasonom Kiddom. Podľa oficiálneho vyhlásenia tímu k tomu došlo po vzájomnej dohode.
Kidd pôsobil v Dallase päť sezón. V roku 2022 tím doviedol do finále Západnej konferencie, o dva roky neskôr do finále NBA.
Mavericks však majú za sebou najhoršiu sezónu za uplynulých osem rokov, v tabuľke Západnej konferencie obsadili 12. priečku s bilanciou 26-56.
„Ako hodnotíme budúcnosť nášho basketbalového programu, veríme, že toto je ten správny moment pre nový smer nášho tímu. Máme vysoké očakávania od tejto franšízy a zodpovednosť za vybudovanie basketbalovej organizácie schopnej trvalého boja o titul.
Budeme dôkladne a disciplinovane hľadať ďalšieho hlavného trénera a pokračovať v hodnotení celého nášho basketbalového tímu, aby sme zabezpečili, že budeme súťažiť na úrovni, ktorú fanúšikovia 'Mavs' očakávajú a zaslúžia si,“ uviedol nový prezident klubu Masai Ujiri podľa AFP.
Kidd pritom v októbri minulého roka podpísal s Mavericks novú viacročnú zmluvu. Ešte ako hráč získal s klubom majstrovský titul v sezóne 2010/2011.