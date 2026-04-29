Oslavy titulu musia počkať. Ružomberok odvrátil mečbal Čajok a vynútil si rozhodujúci duel

Tipos EXZ 2025/2026 - 4. zápas finále
MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky 50:48 (33:28)
Ružomberok: Jackovecová 26, Šedivá 10, Andělová 7, Kraislová a Štefančová 0 (Oravcová 5, Mikovčáková 2, Ďuratná, Kaľjužná, a Živaljevičová 0)
Piešťany: Farcyová 20 (10 doskokov), Herminjardová a Moravčíková po 9, Buknová 6, Kozáková 0 (Vandlíková 4, Erdélyiová, Jakubčeková a Szmereková 0)
TH: 5/4 - 9/5, fauly: 19 - 18, trojky: 4 - 1
Rozhodovali: Tomašovič, Uhrin, Turčin, štvrtiny: 11:18, 22:10, 12:6, 5:14
Diváci: 1200
/stav série: 2:2/
O víťazovi basketbalovej Tipos extraligy žien (EXZ) v sezóne 2025/2026 rozhodne posledný možný finálový zápas.
Aj vo štvrtej konfrontácii medzi MBK Ružomberok a Piešťanskými Čajkami zvíťazil domáci celok, v tomto prípade výsledkom 50:48. V sérii hranej na tri víťazné zápasy je tak stav nerozhodný 2:2.
Záverečný duel aktuálneho ročníka najvyššej slovenskej ženskej súťaže je na programe v sobotu 2. mája o 19.00 h v piešťanskej Diplomat aréne.
Priebeh zápasu MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky
I. polčas:
Ružomberok nastúpil do posledného domáceho vystúpenia v sezóne bez zranenej Smithovej a absencia podkošovej opory sa prejavila už v úvodnej štvrtine.
Piešťany nastúpili s veľkou energiou, Farcyová bola v podstate nezastaviteľná a výraznou mierou pomáhala budovať náskok hostí.
Domáci celok navyše prišiel o zranenú Živaljevičovú a bodovo osamotená Jackovecová na všetko sama nestačila. Čajky chytili herné sebavedomie a prvú štvrtinu vyhrali 18:11.
Druhá 10-minútovka odštartovala z pohľadu „Ruže“ lepšie, trestala laxnosť súpera a hlavne vďaka Andělovej sa snažila zmazať manko.
Piešťanský celok ale nepripúšťal obrat, situáciu zobrala do svojich rúk Herminjardová a udržiavala odstup pre hostí.
Sily sa postupne zrovnávali, Ružomberok sa krok po kroku doťahoval. V koncovke sa napokon osembodovou šnúrou dostal do polčasového vedenia 33:28.
II. polčas:
Domáce družstvo pokračovalo v nastolenom hernom trende, do tretej štvrtiny vstúpilo ôsmimi bodmi v rade a razom bol z toho prvý dvojciferný náskok v zápase - 41:28.
Piešťanské strelecké mlčanie ukončila Moravčíková, ale to už bol Ružomberok mentálne na koni. Do poslednej štvrtiny išiel za stavu 45:34.
Na prelome štvrtín prišlo herné obrodenie hostí, po dlhšom čase urobili bodovú šnúru a zacítili ešte šancu zabojovať o víťazstvo.
Do konca zápasu bolo ešte veľa času a Ružomberku to odrazu strelecky nešlo. Necelé štyri minúty pred koncom to bol už len rozdielom jedného koša.
Všetko smerovalo k dramatickému rozuzleniu v záverečných sekundách.
Ružomberok napokon ustál záverečné momenty Piešťan a po ubránenom záverečnom útoku poslal finálovú sériu do posledného možného duelu.
Hlasy po zápase
Juraj Suja, tréner Ružomberka: „Za mňa úžasný finálový zápas. Veľká vďaka Ružomberčanom a fanklubu, že prišli do Koniarne a tejto legendárnej haly. Obrovská vďaka radosť, rešpekt a hrdosť na moje dievčatá. Stratili sme Sofiju Živaljevičovú a Zoeshu Smithovú, ale Oľga Jackovecová, Andrea Andělová a ´deti´ dokázali vyhrať takýto zápas pred takouto kulisou a proti majstrovi. Klobúk dole. Či sme dali trojku, nedoskočili alebo stratili sme loptu, to je jedno. Vyhrali sme zápas v tejto situácii pred takým publikom. Je úžasné, že hráme túto sezónu do posledného možného zápasu.“
Oľga Jackovecová, hráčka Ružomberka: „Emócie sú veľmi dobré. Ďakujeme našim fanúšikom, že nás prišli podporiť. Zvládli sme to aj vďaka nim, ťahali nás dopredu. Je to veľmi dobrý pocit.“
Peter Jankovič, tréner Piešťan: „Gratulujem domácim k veľmi bojovnému a statočnému výkonu, že to zvládli v tomto vypätom prostredí a nervóznom zápase, v ktorom išlo skutočne o veľa. My sme sa trochu utopili samy v sebe, stratili sme koncentráciu, dovolili sme im vrátiť sa do zápasu a chytiť sa. Potom ich bolo ťažké dobiehať. Na konci sa nám to podarilo, keď sme to dokázali stiahnuť, ale bohužiaľ, nevedeli sme to otočiť.“
Alica Moravčíková, hráčka Piešťan: „Bol to veľmi náročný zápas. Ja som rada, že sme sa mentálne neopustili v tretej štvrtine. Som vďačná, že sme zobrali zápas do svojich rúk, aj keď nie do víťazného konca. Prehrať takýmto bodovým rozdielom takýto zápas, nás musí len nakopnúť. Doma musíme ukázať, že sme silní. Samozrejme, prehra mrzí. Chceli sme to ukončiť, ale ako som vravela pred zápasom, tak posledný krok býva najťažší. Odovzdali sme tam maximum, ale v piatom zápase musíme urobiť ešte o niečo viac.“