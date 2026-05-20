NBA pokračuje v európskej expanzii. Po Londýne a Berlíne príde aj Manchester

Hráč San Antonia Spurs Victor Wembanyama (1) oslavuje so spoluhráčmi po výhre. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. máj 2026 o 17:07
Vedenie oznámilo plán odohrať minimálne šesť zápasov základnej časti v Európe.

Basketbalisti tímov New Orleans Pelicans a San Antonio Spurs odohrajú na začiatku budúceho roka dva zápasy základnej časti zámorskej NBA v Európe.

V rámci dlhodobého projektu profiligy sa predstavia 14. januára v Paríži a o tri dni neskôr v anglickom Manchestri.

Vedenie NBA vlani oznámilo plán odohrať minimálne šesť zápasov základnej časti v Európe v priebehu troch sezón.

Projekt odštartovali v januári tohto roka stretnutia Memphisu Grizzlies s Orlandom Magic v Berlíne a Londýne. V sezóne 2027/2028 sa budú hrať zápasy v Berlíne a Paríži.

„Zápasy v Paríži a Manchestri odrážajú rastúci záujem o basketbal a NBA vo Francúzsku, Veľkej Británii i v celej Európe,“ uviedol vo vyhlásení výkonný riaditeľ NBA pre Európu a Blízky východ George Aivazoglou.

Budúcoročný duel v Paríži bude šestnástym zápasom NBA vo Francúzsku od roku 1991 a zároveň šiestym stretnutím základnej časti v hlavnom meste krajiny.

Manchester dosiaľ nikdy nehostil zápas základnej časti NBA, pôjde však už o dvadsiaty duel s účasťou tímu NBA na území Anglicka od roku 1993.

