Tréner Naglič po triumfe nad Rumunskom: Zostávame nohami na zemi

PITEŠŤ. Tretia fáza predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 odštartovala pre basketbalistov Slovenska najlepším možným spôsobom, z Rumunska si odnášali prvé body do tabuľky I-skupiny po víťazstve 69:65. K úspechu ich nasmeroval nielen 32-bodový Vladimír Brodziansky, ale najmä defenzíva v kľúčových okamihoch stretnutia. Slováci odštartovali duel v Pitešti ako z partesu, podkošová dvojica Pavelka a Brodziansky bola nezastaviteľná, už v prvej štvrtine vybojovala pre svoj tím dvojciferný náskok (18:8).

Herné sebavedomie sa držalo aj v druhej časti, potom však Rumunsko pridalo na intenzite a tvrdosti.

VIDEO: Záznam zápasu Rumunsko - Slovensko

"Proti Rumunsku to bol veľmi ťažký a fyzický zápas. Myslím si, že do stretnutia sme vstúpili veľmi dobre, možno až premotivovane, čo sa odrazilo na druhej štvrtine. Každý reprezentačný zápas má väčší náboj a určite je fyzickejší, ako stretnutia za klub. Je to niečo, na čo si musíte zvyknúť, ale každý z nás sa s tým vysporiadal. Zahodili sme mnoho trestných hodov, ktoré by podľa mňa rozhodli o zápase oveľa skôr, ale dobojovali sme to a teší nás výhra," poskytol pre TASR svoj pohľad na priebeh krídelník Timotej Malovec. Brodziansk y ukázal svoje kvality Od tohto momentu to bola až do samotného záveru vyrovnaná partia, v ktorej rozhodoval každý útok. Slovenský výber sa viackrát síce dostal do trháku, ale domáci basketbalisti dokázali v podstate okamžite odpovedať a udržiavať sa v hre o víťazstvo. "Je jasné, že sa celý zápas nemôže hrať na rovnakej úrovni. Rumunsko začalo zápas bez Richarda, my sme do toho vstúpili v dobrou energiou. Nedá sa však takto hrať celých 40 minút kontinuálne. Pri skóre bolo stále dôležité, aby bolo vyrovnané, pretože hrať u súpera nie je nikdy jednoduché Pomohla tomu veľmi dobrá obrana a tiež útočné riešenia, hlavne pri dôležitých momentoch, keď zareagoval Brodziansky a ostatní chalani," prezradil reprezentačný tréner Aramis Naglič.

Nielen počas celého stretnutia, ale hlavne v koncovke sa mohlo slovenské družstvo spoľahnúť na Vladimíra Brodzianskeho. Hráč španielskeho Joventutu Badalona ukázal svoje herné kvality a s 32 bodmi bol jasne najlepším strelcom celého zápasu. "Už sme si na to zvykli, je to jasný líder tímu. Je to hráč, ktorý hrá asi najlepšiu súťaž v Európe – španielsku ACB ligu a tiež Eurocup. To sa nejako od takýchto hráčov očakáva, že potiahnu svoje družstvo. Robí to výborne, pretože je to kvalitný a inteligentný hráč," vyhlásil kouč Slovenska. Naglič: Ideme krok po kroku Boj o víťazstvo sa rozhodol v poslednej 5-minútovke. Rumuni najskôr viedli po trojke Kutiho 61:58, ale zostávajúci herný úsek vyhrali Slováci 11:4. "Solídna obrana, aj keď si myslím, že sme mali nejaké problémy s Olahom, pretože sme 'switchovali'. Dobre sme strieľali, čiže útok fungoval. Tieto veci rozhodli o našom víťazstve. Pre nás je to veľmi dôležité víťazstvo, určite sa nám do ďalšieho zápasu pôjde s väčšou ľahkosťou. Ostatné stretnutia sú veľmi dôležité, ale tento prvý krok bol dosť kľúčový," myslí si Malovec.

Slovensko si v rámci celého predkvalifikačného cyklu (druhá a tretia fáza) zapísalo už piate víťazstvo za sebou. V trojčlennej skupine, z ktorej ide ďalej len víťaz, môžu byť tieto dva body kľúčové, aj keď ešte ani zďaleka nie je o ničom rozhodnuté. "Obrana v posledných troch minútach rozhodla celý zápas. Chlapci hrali s veľkou energiou, zavreli sme všetko, čo sme mohli zavrieť. Každý odrobil výbornú robotu. To, že sme teraz vyhrali, nemusí nič znamenať. Je to len jeden zápas a každé stretnutie bude ťažké. Albánsko nemožno podceňovať, do domáceho zápasu s Rumunskom ideme do 4-bodovým náskokom. Vyhrali sme, ale zostávame oboma nohami na zemi a rozmýšľame len nad najbližším stretnutím. Ideme krok po kroku," vyhlásil reprezentačný kormidelník.