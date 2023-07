Slovákom vyšiel vstup do tretej fázy predkvalifikácie, vyhrali v Rumunsku

Aramis Naglič, tréner Slovenska: "Veľmi ťažký a tvrdý zápas. Každá malá chyba mohla rozhodnúť, detaily napokon rozhodli. Povedal by som, že sme odohrali dobré stretnutie a dali sme do neho všetko. Malovec ukázal výbornú obranu a prezenciu na palubovke, veľmi nám pomohol. Všetko sme mali s Rumunmi vyrovnané, problémom boli trestné hody. Je to len jeden zápas, všetko je otvorené. Pred domácim duelom máme výhodu štyroch bodov, čo je nič, čiže pokúsime sa uspieť aj doma."

Vladimír Brodziansky, hráč Slovenska: "Bol to veľmi ťažký zápas. Boli sme trochu nervózni, zahodili sme viaj trestných hodov ako sme mali, ale nakoniec sme to dotiahli do víťazného konca, za čo sme veľmi vďační. Myslím si, že sme hrali našu hru a napokon nám to vyšlo. Musíme sa teraz sústrediť na ďalší zápas, pripraviť sa čo najlepšie na Albánsko a pokúsiť sa vyhrať. Dúfam, že nás fanúšikovia prídu do Levíc podporiť.“

Matej Majerčák, hráč Slovenska: "Dôležitá výhra, veľmi ťažký zápas. Myslím si, že môžeme byť na seba hrdí, ako sme bojovali celých 40 minút. Viac-menej sme plnili to, čo sme si povedali pred zápasom. Určite nás mrzia naše nepremenené trestné hody, ale do ďalšieho stretnutia sa poučíme a bude to lepšie. Ideme ďalej.“