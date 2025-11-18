ONLINE: Rumunsko - Slovensko dnes, kvalifikácia ME v basketbale žien 2027 LIVE (skupina C)

BRATISLAVA. Rumunsko a Slovensko dnes hrajú tretí zápas v rámci kvalifikácie na ME v basketbale žien 2027.
LIVE STREAM: Rumunsko - Slovensko (basketbal, kvalifikácia ME žien 2027, výsledky, utorok, online prenos, naživo)
Kvalifikácia ME žien Skupina C 2025/2026
18.11.2025 o 18:00
Rumunsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.