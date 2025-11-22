Basketbalový svet smúti. Zomrel hráč, ktorý strávil v NBA až 12 sezón

Bývalý hráč NBA a vysokoškolská basketbalová legenda Rodney Rogers zomrel vo veku 54 rokov.
Úmrtie potvrdila jeho alma mater Wake Forest, kde Rogers zažil ikonické obdobie pred vstupom do draftu NBA v roku 1993. Počas 12 rokov v najlepšej basketbalovej lige sveta pôsobil v siedmich kluboch.
Rogersa si v drafte vybralo Denver Nuggets z deviatej pozície. V Colorade odohral tri sezóny, po ktorých nasledovali kratšie pôsobenia v Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Boston Celtics, New Jersey Nets, New Orleans Hornets a napokon vo Philadelphii 76ers.
Kariéru ukončil v roku 2005 v drese Sixers, len tri roky pred tragickou nehodou, ktorá mu navždy zmenila život.
Pri jazde na štvorkolke v lesnom teréne v okrese Vance na severe Severnej Karolíny narazil do priekopy a preletel cez riadidlá. Nehoda spôsobila ochrnutie od pliec nadol.
"Rodina NBA je hlboko zarmútená odchodom Rodneyho Rogersa. Rodney získal počas pôsobenia v tíme Phoenix Suns ocenenie Šiesty muž roka a počas svojej 12-ročnej kariéry v NBA bol obľúbeným spoluhráčom.
Budeme si ho pamätať nielen pre jeho úspechy na ihrisku, ale aj pre jeho mimoriadnu odolnosť, odvahu a veľkorysosť, ktoré preukazoval počas celého života - vlastnosti, ktoré inšpirovali mnohých.
Rodneyho manželke Faye a ich rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť," uviedlo vedenie NBA na sociálnej sieti.