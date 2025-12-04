Prievidza zdolala Spišských Rytierov, Toussaint zažiaril s 39 bodmi

TIPOS SBL - predohrávka 13. kola
BC Prievidza - Spišskí Rytieri 104:99 (48:50)
Najviac bodov: Toussaint 39, Thomas 17, Smith 12 - Hill 28, Jefferson 26, Stevanovič 15
Basketbalisti BC Prievidza zvíťazili vo štvrtkovej predohrávke 13. kola TIPOS SBL nad Spišskými Rytiermi 104:99.
Triumf domáceho tímu režíroval Joe Toussaint, ktorý dosiahol 39 bodov, najvyšší bodový zápis v tejto sezóne.
Hosťom nestačilo ani 28 bodov Isaiaha Hilla a 26 bodov Joshuu Jeffersona.
Prievidza si pripísala druhé víťazstvo za sebou a v tabuľke figuruje na treťom mieste, Rytierom patrí ôsma priečka.