Prievidza zdolala Spišských Rytierov, Toussaint zažiaril s 39 bodmi

Basketbalisti Prievidze
Basketbalisti Prievidze (Zdroj: TASR, Autor: TASR)
TASR|4. dec 2025 o 21:07
Prievidza si pripísala druhé víťazstvo za sebou.

TIPOS SBL - predohrávka 13. kola

BC Prievidza - Spišskí Rytieri 104:99 (48:50)

Najviac bodov: Toussaint 39, Thomas 17, Smith 12 - Hill 28, Jefferson 26, Stevanovič 15

Basketbalisti BC Prievidza zvíťazili vo štvrtkovej predohrávke 13. kola TIPOS SBL nad Spišskými Rytiermi 104:99.

Triumf domáceho tímu režíroval Joe Toussaint, ktorý dosiahol 39 bodov, najvyšší bodový zápis v tejto sezóne.

Hosťom nestačilo ani 28 bodov Isaiaha Hilla a 26 bodov Joshuu Jeffersona.

Prievidza si pripísala druhé víťazstvo za sebou a v tabuľke figuruje na treťom mieste, Rytierom patrí ôsma priečka.

