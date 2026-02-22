Prievidza po dráme oslavovala zisk pohára. Je to veľká vec, povedal tréner

Dvakrát v priebehu necelých 24 hodín zvládli basketbalisti BC Prievidza dramatické koncovky zápasov v Slovenskom pohári a len druhýkrát v klubovej histórii zdvihli nad hlavu trofej pre víťaza tejto súťaže.
Celok z hornej Nitry triumfom odkázal konkurentom v Tipos Slovenskej basketbalovej lige, že s ním treba rátať v bojoch o ligové medaily.
V piatok prežili Prievidžania v semifinále potenciálnu strelu Nitry na predĺženie, v sobotu sa vo finále zopakoval rovnaký scenár v stretnutí s domácimi Levicami. V oboch prípadoch uspela napokon Prievidza trojbodovým rozdielom.
Klúčom bola obrana
„Myslím si, že sa nám podarilo zastaviť súpera v kľúčových okamihoch a na druhej strane skórovať. Z nášho pohľadu je to o obrane, dostať 77 bodov od najlepšieho ofenzívneho tímu súťaže, je dobrá vizitka. Svoju rolu zohrala aj väčšia rotácia, my sme hrali s ôsmimi-deviatimi hráčmi.
To, ako trénujeme a pracujeme, myslím si, že sme stavaní na to, aby sme zvládli dve stretnutia za dva dni. Ukázal sa však aj charakter, viackrát sme v stretnutí prehrávali s najlepším tímom súťaže, ale bojovali sme,“ vyjadril sa pre TASR k priebehu finále tréner Prievidze Gareth Murray.
Jeho tím sa trápil od začiatku sezóny s množstvom zranení, pri nabitom programe zápasov v domácej lige a Európskom pohári FIBA sa odhodlal aj k väčšiemu množstvu hráčskych zmien. Na Final Four turnaji sa však ukázalo, že jednotlivé diely skladačky začínajú do seba zapadať.
„Pomohlo nám, že všetci sa vieme zapojiť do zápasu a splniť našu úlohu na palubovke. Dopomohla tiež mentalita, že sme do Levíc prišli len s cieľom vyhrať a napokon sa nám to podarilo,“ vyhlásil prievidzský pivot Maroš Zelizňák.
Iba druhý Slovenský pohár pre Prievidzu
Prievidza síce patrí v ére samostatnosti k najdekorovanejším klubom z pohľadu získaných medailí, ale Slovenský pohár získala historicky len druhýkrát. V uplynulých rokoch jej totiž unikala možnosť zapojiť sa do bojov o túto trofej.
„Je to veľká vec. Chceme prinášať do Prievidze úspechy, preto je triumf v Slovenskom pohári významná záležitosť. Doteraz sa nám podarilo naplniť každý z cieľov v tomto ročníku, takže som rád aj za chalanov a fanúšikov. Máme najlepšiu základňu divákov v súťaži.
Je to veľká vzpruha pred rozhodujúcou časťou sezóny, aby sme sa dostali tam, kde chceme byť. Teraz chceme v lige skončiť na čo najvyššom mieste a vyhrať aj túto súťaž,“ prezradil Murray k ďalším ambíciám v aktuálnej sezóne.
Na finálovom zápase s Levicami mali aj početnú podporu z hľadiska, viac ako jeden sektor zaplnili priaznivci Prievidze. Spoločne tak mohli už v levickej hale osláviť zisk prvej trofeje sezóny 2025/2026.
„Je možné vidieť, čo pre tento klub znamená zisk Slovenského pohára. Fanúšikovia nás podporovali po celý čas. My sme konečne ukázali, čo dokážeme s plnohodnotnou súpiskou a že môžeme byť ešte problémom v tejto lige. Musíme zostať na tejto ceste, napredovať, hrať tak, ako máme a budeme v poriadku,“ dodal najužitočnejší hráč Final Four, rozohrávač Prievidze James Bishop.