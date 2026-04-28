Úľava pre Minnesotu. Zranenie Edwardsa nie je také vážne, ako sa čakalo

Americký basketbalový rozohrávač Anthony Edwards z Minnesoty Timberwolves bude mimo hry minimálne týždeň pre hyperextenziu a pomliaždenie kosti v ľavom kolene.
Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke pred 5. zápasom prvého kola play-off proti Denveru.
Dvadsaťštyriročný Edwards po tom, čo sa zranil v druhej štvrtine sobotňajšieho zápasu s Nuggets, podstúpil magnetickú rezonanciu, ktorá potvrdila absenciu štrukturálneho poškodenia, čo je pre Timberwolves úľava.
„Viem, že je frustrovaný, pretože sa trápil s druhým kolenom a robil všetko pre to, aby sa dostal zo zoznamu zranených. Zároveň je tu však aj veľká úľava, pretože sme sa vyhli väčším problémom,“ povedal tréner klubu Chris Finch.
Minnesota utorkový duel v Denveri prehrala 113:125. Celkovo v sérii vedie 3:2 na zápasy.