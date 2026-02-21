Prievidza zvládla vyrovnaný zápas s Levicami. Získala svoju prvú trofej v sezóne

Na snímke zľava Naje Abdean Smith (Prievidza) a Keith Andre Wesson Jr (Levice) vo finále Tipos Final Four Slovenského pohára.
Na snímke zľava Naje Abdean Smith (Prievidza) a Keith Andre Wesson Jr (Levice) vo finále Tipos Final Four Slovenského pohára. (Autor: TASR)
TASR|21. feb 2026 o 20:29
Zverenci trénera Garetha Murrayho získali Slovenský pohár druhýkrát v klubovej histórii.

Final Four Slovenského pohára - finále:

BC Prievidza - Patrioti Levice 80:77 (42:45)

Zostavy a body:

Prievidza: Thomas 14, Toussaint 9, Tolbert 5, Zelizňák 4, Hlivák 2 (Bishop 21, Smith 18, Reynolds 7, Novák 0)

Levice: McGill 25, Stuckman 21, Wesson 17, Kivimäki 5, Mawein 0 (Dorsey 5, Pažický 4, Solčánsky 0)

TH: 19/14 - 7/6, fauly: 15 - 19, trojky: 8 - 11, rozhodovali: Tomašovič, Kúkelčík, Ženiš, štvrtiny: 17:24, 25:21, 18:18, 20:14, 1782 divákov.

/BC Prievidza sa stala víťazom Slovenského pohára v sezóne 2025/2026/

Basketbalisti BC Prievidza sa stali víťazom Tipos Final Four Slovenského pohára v sezóne 2025/2026. Prvú trofej aktuálneho ročníka získali v levickej Haleon aréne, kde vo finále zdolali domácich Patriotov 80:77.

Zverenci trénera Garetha Murrayho získali Slovenský pohár druhýkrát v klubovej histórii (2020, 2026). Táto súťaž sa vrátila do kalendára po dvoch rokoch, keď sa namiesto nej hral Česko-slovenský pohár. Za najužitočnejšieho hráča (MVP) podujatia vyhlásili rozohrávača Prievidze Jamesa Bishopa. 

Priebeh zápasu

I. polčas

Levice mali nástup do finálového stretnutia v domácom prostredí ako z veľkej knihy, streľbou z trojbodovej vzdialenosti dokázali už v skorej fáze zápasu Prievidzi odskočiť. Celok z hornej Nitry sa snažil hľadať cestičky, aby sa súperovi priblížil, no z dlhodobého hľadiska nemal účinný herný recept.

Patriotom totiž fungovala najmä ofenzíva skrz McGilla, no aj v defenzíve vedeli zastaviť rivala a tak prvú štvrtinu vyhrali 24:17. Prievidžania otvorili druhú časť päťbodovou šnúrou a v priebehu pár momentov zrovnali sily. Lenže na levickej strane sa čoraz v lepšom svetle javila najnovšia akvizícia Stuckman, ktorá udržiavala domáci celok vo vedení.

Na snímke zľava Akol Mawein (Levice) a Anderson Sage Tolbert III (Prievidza) vo finále Tipos Final Four Slovenského pohára v basketbale mužov.
Na snímke zľava Akol Mawein (Levice) a Anderson Sage Tolbert III (Prievidza) vo finále Tipos Final Four Slovenského pohára v basketbale mužov. (Autor: TASR)

Súper však takticky zareagoval, zrýchlená hra a zlepšená muška za tri body priniesla efekt v podobe udržania sa v hre o víťazstvo. Patrioti viedli po prvom polčase nad Prievidzou len o tri body - 45:42. 

II. polčas

Po prestávke sa pridalo do bojovnosti a intenzity, bola z toho oveľa vyrovnanejšia partia. Prievidza sa dokonca dokázala na malý moment dostať prvýkrát v zápase do vedenia, ale hneď na to Levice prebrali iniciatívu a opäť mierne odskočili.

Stále sa však ich finálový súper udržiaval v hre, pred poslednou štvrtinou prehrávala Prievidza len rozdielom jedného útoku - 60:63. Divácky atraktívna partia pokračovala aj v štvrtej 10-minútovke, Levice mali síce dobrý nástup, avšak Prievidza dokázala nielenže zmazať manko, ale aj získať vedenie na svoju stranu.

Na snímke zľava Naje Abdean Smith (Prievidza) a Tanner Matthew Stuckman (Levice) vo finále Tipos Final Four Slovenského pohára v basketbale mužov medzi BC Prievidza a Patrioti Levice.
Na snímke zľava Naje Abdean Smith (Prievidza) a Tanner Matthew Stuckman (Levice) vo finále Tipos Final Four Slovenského pohára v basketbale mužov medzi BC Prievidza a Patrioti Levice. (Autor: TASR)

Dianie vo finále dospelo k dramatickému rozuzleniu, v ktorom rozhodovala každá lopta. V dôležitých okamihoch skórovali na prievidzskej strane Thomas s Bishopom, Leviciam sa nepodarila potenciálna strela na predĺženie a tak sa celok z hornej Nitry po šiestich rokoch mohol radovať zo zisku Slovenského pohára. 

Hlasy po zápase

Gareth Murray, tréner Prievidze: „Je to niečo, čo som chcel dokázať. Chceli sme víťazstvá priniesť späť do Prievidze, čo si myslím, že sa nám podarilo v predchádzajúcom ročníku dosiahnuť. Vybudovali sme identitu tímu, počas leta prišlo k zmene mentality. Začali sme hrať tak, ako sme chceli. Chceme prinavrátiť víťazné trofeje a úspechy späť do Prievidze ako tomu bolo v minulosti. Toto bola pre nás v tejto sezóne prvá možnosť a my sme to dokázali na palubovke majstra. Som šťastný za chlapcov ako každý deň pracovali, máme za sebou v tejto sezóne veľa zápasov a hrali sme Európsky pohár FIBA, kde sme sa dostali medzi 16 najlepších tímov súťaže. Zatiaľ sme splnili každý cieľ, ktorý sme si stanovili. Je to však len náš prvý krok.“

James Bishop, MVP Final Four: „Ocenenie pre najužitočnejšieho hráča znamená pre mňa veľa. Dokázali sme vyhrať a získať Slovenský pohár, to je z môjho pohľadu najdôležitejšie. Dokázal som hrať vo finále celkom dobre, takže z tohto som šťastný. Toto celé je jeden z mojich najväčších úspechov v basketbalovej kariére. Teší ma, že sa mi to podarilo s touto skupinou chalanov, máme skvelý tím a chémiu.“

Maroš Zelizňák, hráč Prievidze: „Dúfal som v takýto scenár pri mojom návrate na Slovensko, ale nečakal som to. O to viac som rád za to, že sa to stalo. Toto pre nás znamená, že prácu, ktorú odvádzame na tréningoch, tak má zmysel. Dáva nám to sebavedomie do konca sezóny, ktoré by sme chceli zúžitkovať.“

Michal Madzin, tréner Levíc: „Priebeh stretnutia bol vyrovnaný. Mali sme viackrát počas priebehu stretnutia mierne vedenie, ale Prievidza zlepšenou obranou v poslednej štvrtine nám sťažila veľa zakončení a stiahla náskok. Potom to už bolo o každom bode. Prievidza našla riešenia, žiaľ my nie, preto vyhrala. Momentálne vnímam, že sme prehrali finále, play off je ešte ďaleko. Treba pogratulovať Prievidzi, že to zvládla. My sme odbojovali zápas, urobili sme veľa dobrých vecí, ale možno maličkosti, ktoré neboli zvládnuté, tak rozhodli pre Prievidzu.“

Patrik Pažický, hráč Levíc: „Bol to veľmi ťažký zápas. Je mi ľúto, že sme to nedotiahli do konca a nezobrali si domov výhru. Na konci určite rozhodlo to, kto spraví menej chýb, ten vyhrá. Prievidza ich urobila menej, takže si berie víťazstvo. Toto bude pre nás motivácia, je nám totiž ľúto, že sme nevyhrali Slovenský pohár. Budeme sa však snažiť bojovať do konca sezóny.“

All Star tím Tipos Final Four Slovenského pohára:

Davontrey Thomas (BC Prievidza)

Naje Smith (BC Prievidza)

Rickey McGill (Patrioti Levice)

Tanner Stuckman (Patrioti Levice)

Patrik Pažický (Patrioti Levice) 

Prehľad víťazov Slovenského pohára mužov:

1994/95 AŠK Inter Slovnaft Bratislava

1995/96 AŠK Inter Slovnaft Bratislava

1996/97 BK Slovakofarma Pezinok

1997/98 BK Chemosvit Svit

1998/99 BK Slovakofarma Pezinok

1999/00 BK Slovakofarma Pezinok

2000/01 BK Chemosvit Svit

2001/02 BK Slovakofarma Pezinok

2002/03 AŠK Inter Slovnaft Bratislava

2003/04 E.S.O. Lučenec

2004/05 Chemosvit Svit

2005/06 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves

2006/07 E.S.O. Lučenec

2007/08 BC Skanska Pezinok

2008/09 AB Cosmetics Pezinok

2009/10 AB Cosmetics Pezinok

2010/11 Slovenský pohár sa neuskutočnil

2011/12 BK Bemaco SPU Nitra

2012/13 MBK Rieker Komárno

2013/14 BK Iskra Svit

2014/15 BK Inter Incheba Bratislava

2015/16 BK Inter Bratislava

2016/17 KB Košice

2017/18 KB Košice

2018/19 BK Levickí Patrioti

2019/20 BC Prievidza

2020/21 Spišskí Rytieri

2021/22 BKM Lučenec

2022/23 Iskra Svit

2023/24 Patrioti Levive

2024/25 BK Inter Bratislava

2025/26 BC Prievidza 

    Na snímke zľava Naje Abdean Smith (Prievidza) a Keith Andre Wesson Jr (Levice) vo finále Tipos Final Four Slovenského pohára.
    Na snímke zľava Naje Abdean Smith (Prievidza) a Keith Andre Wesson Jr (Levice) vo finále Tipos Final Four Slovenského pohára.
    Prievidza zvládla vyrovnaný zápas s Levicami. Získala svoju prvú trofej v sezóne
    dnes 20:29
