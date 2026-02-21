Prievidza zvládla vyrovnaný zápas s Levicami. Získala svoju prvú trofej v sezóne

Final Four Slovenského pohára - finále:
BC Prievidza - Patrioti Levice 80:77 (42:45)
Zostavy a body:
Prievidza: Thomas 14, Toussaint 9, Tolbert 5, Zelizňák 4, Hlivák 2 (Bishop 21, Smith 18, Reynolds 7, Novák 0)
Levice: McGill 25, Stuckman 21, Wesson 17, Kivimäki 5, Mawein 0 (Dorsey 5, Pažický 4, Solčánsky 0)
TH: 19/14 - 7/6, fauly: 15 - 19, trojky: 8 - 11, rozhodovali: Tomašovič, Kúkelčík, Ženiš, štvrtiny: 17:24, 25:21, 18:18, 20:14, 1782 divákov.
/BC Prievidza sa stala víťazom Slovenského pohára v sezóne 2025/2026/
Basketbalisti BC Prievidza sa stali víťazom Tipos Final Four Slovenského pohára v sezóne 2025/2026. Prvú trofej aktuálneho ročníka získali v levickej Haleon aréne, kde vo finále zdolali domácich Patriotov 80:77.
Zverenci trénera Garetha Murrayho získali Slovenský pohár druhýkrát v klubovej histórii (2020, 2026). Táto súťaž sa vrátila do kalendára po dvoch rokoch, keď sa namiesto nej hral Česko-slovenský pohár. Za najužitočnejšieho hráča (MVP) podujatia vyhlásili rozohrávača Prievidze Jamesa Bishopa.
Priebeh zápasu
I. polčas
Levice mali nástup do finálového stretnutia v domácom prostredí ako z veľkej knihy, streľbou z trojbodovej vzdialenosti dokázali už v skorej fáze zápasu Prievidzi odskočiť. Celok z hornej Nitry sa snažil hľadať cestičky, aby sa súperovi priblížil, no z dlhodobého hľadiska nemal účinný herný recept.
Patriotom totiž fungovala najmä ofenzíva skrz McGilla, no aj v defenzíve vedeli zastaviť rivala a tak prvú štvrtinu vyhrali 24:17. Prievidžania otvorili druhú časť päťbodovou šnúrou a v priebehu pár momentov zrovnali sily. Lenže na levickej strane sa čoraz v lepšom svetle javila najnovšia akvizícia Stuckman, ktorá udržiavala domáci celok vo vedení.
Súper však takticky zareagoval, zrýchlená hra a zlepšená muška za tri body priniesla efekt v podobe udržania sa v hre o víťazstvo. Patrioti viedli po prvom polčase nad Prievidzou len o tri body - 45:42.
II. polčas
Po prestávke sa pridalo do bojovnosti a intenzity, bola z toho oveľa vyrovnanejšia partia. Prievidza sa dokonca dokázala na malý moment dostať prvýkrát v zápase do vedenia, ale hneď na to Levice prebrali iniciatívu a opäť mierne odskočili.
Stále sa však ich finálový súper udržiaval v hre, pred poslednou štvrtinou prehrávala Prievidza len rozdielom jedného útoku - 60:63. Divácky atraktívna partia pokračovala aj v štvrtej 10-minútovke, Levice mali síce dobrý nástup, avšak Prievidza dokázala nielenže zmazať manko, ale aj získať vedenie na svoju stranu.
Dianie vo finále dospelo k dramatickému rozuzleniu, v ktorom rozhodovala každá lopta. V dôležitých okamihoch skórovali na prievidzskej strane Thomas s Bishopom, Leviciam sa nepodarila potenciálna strela na predĺženie a tak sa celok z hornej Nitry po šiestich rokoch mohol radovať zo zisku Slovenského pohára.
Hlasy po zápase
Gareth Murray, tréner Prievidze: „Je to niečo, čo som chcel dokázať. Chceli sme víťazstvá priniesť späť do Prievidze, čo si myslím, že sa nám podarilo v predchádzajúcom ročníku dosiahnuť. Vybudovali sme identitu tímu, počas leta prišlo k zmene mentality. Začali sme hrať tak, ako sme chceli. Chceme prinavrátiť víťazné trofeje a úspechy späť do Prievidze ako tomu bolo v minulosti. Toto bola pre nás v tejto sezóne prvá možnosť a my sme to dokázali na palubovke majstra. Som šťastný za chlapcov ako každý deň pracovali, máme za sebou v tejto sezóne veľa zápasov a hrali sme Európsky pohár FIBA, kde sme sa dostali medzi 16 najlepších tímov súťaže. Zatiaľ sme splnili každý cieľ, ktorý sme si stanovili. Je to však len náš prvý krok.“
James Bishop, MVP Final Four: „Ocenenie pre najužitočnejšieho hráča znamená pre mňa veľa. Dokázali sme vyhrať a získať Slovenský pohár, to je z môjho pohľadu najdôležitejšie. Dokázal som hrať vo finále celkom dobre, takže z tohto som šťastný. Toto celé je jeden z mojich najväčších úspechov v basketbalovej kariére. Teší ma, že sa mi to podarilo s touto skupinou chalanov, máme skvelý tím a chémiu.“
Maroš Zelizňák, hráč Prievidze: „Dúfal som v takýto scenár pri mojom návrate na Slovensko, ale nečakal som to. O to viac som rád za to, že sa to stalo. Toto pre nás znamená, že prácu, ktorú odvádzame na tréningoch, tak má zmysel. Dáva nám to sebavedomie do konca sezóny, ktoré by sme chceli zúžitkovať.“
Michal Madzin, tréner Levíc: „Priebeh stretnutia bol vyrovnaný. Mali sme viackrát počas priebehu stretnutia mierne vedenie, ale Prievidza zlepšenou obranou v poslednej štvrtine nám sťažila veľa zakončení a stiahla náskok. Potom to už bolo o každom bode. Prievidza našla riešenia, žiaľ my nie, preto vyhrala. Momentálne vnímam, že sme prehrali finále, play off je ešte ďaleko. Treba pogratulovať Prievidzi, že to zvládla. My sme odbojovali zápas, urobili sme veľa dobrých vecí, ale možno maličkosti, ktoré neboli zvládnuté, tak rozhodli pre Prievidzu.“
Patrik Pažický, hráč Levíc: „Bol to veľmi ťažký zápas. Je mi ľúto, že sme to nedotiahli do konca a nezobrali si domov výhru. Na konci určite rozhodlo to, kto spraví menej chýb, ten vyhrá. Prievidza ich urobila menej, takže si berie víťazstvo. Toto bude pre nás motivácia, je nám totiž ľúto, že sme nevyhrali Slovenský pohár. Budeme sa však snažiť bojovať do konca sezóny.“
All Star tím Tipos Final Four Slovenského pohára:
Davontrey Thomas (BC Prievidza)
Naje Smith (BC Prievidza)
Rickey McGill (Patrioti Levice)
Tanner Stuckman (Patrioti Levice)
Patrik Pažický (Patrioti Levice)
Prehľad víťazov Slovenského pohára mužov:
1994/95 AŠK Inter Slovnaft Bratislava
1995/96 AŠK Inter Slovnaft Bratislava
1996/97 BK Slovakofarma Pezinok
1997/98 BK Chemosvit Svit
1998/99 BK Slovakofarma Pezinok
1999/00 BK Slovakofarma Pezinok
2000/01 BK Chemosvit Svit
2001/02 BK Slovakofarma Pezinok
2002/03 AŠK Inter Slovnaft Bratislava
2003/04 E.S.O. Lučenec
2004/05 Chemosvit Svit
2005/06 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
2006/07 E.S.O. Lučenec
2007/08 BC Skanska Pezinok
2008/09 AB Cosmetics Pezinok
2009/10 AB Cosmetics Pezinok
2010/11 Slovenský pohár sa neuskutočnil
2011/12 BK Bemaco SPU Nitra
2012/13 MBK Rieker Komárno
2013/14 BK Iskra Svit
2014/15 BK Inter Incheba Bratislava
2015/16 BK Inter Bratislava
2016/17 KB Košice
2017/18 KB Košice
2018/19 BK Levickí Patrioti
2019/20 BC Prievidza
2020/21 Spišskí Rytieri
2021/22 BKM Lučenec
2022/23 Iskra Svit
2023/24 Patrioti Levive
2024/25 BK Inter Bratislava
2025/26 BC Prievidza