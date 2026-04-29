Slovan je na víťaznej vlne a siaha na finále. Prievidza neuspela ani na domácej palubovke

Basketbalisti BC Slovan Bratislava.
Basketbalisti BC Slovan Bratislava.
TASR|29. apr 2026 o 21:12
Basketbalisti Nitry nenapravili zaváhanie z úvodného domáceho duelu.

Basketbalisti BC Slovan Bratislava vyhrali v druhom semifinále play off Tipos SBL nad Nitrou Blue Wings 70:63. V sérii hranej na štyri víťazstvá tak zvýšili vedenie na 2:0.

To isté sa podarilo aj úradujúcemu majstrovi z Levíc, ktorý vyhral v Prievidzi 94:75.

Semifinále play-off Tipos SBL:

BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings 70:63 (43:31)

Najviac bodov: Pavelka 17 (16 doskokov), Medford 15, James 12 - Ikpe 13, Jones 11, Horvath 10

/stav série: 2:0/

BC Prievidza - Patrioti Levice 75:94 (34:47)

Najviac bodov: Hlivák 14, Reynolds 12, Davontrey 11 - McGill 34, Ogundiran 17, Wesson 17

/stav série: 0:2/

Pavúk play-off Tipos SBL

    Basketbalisti BC Slovan Bratislava.
    Basketbalisti BC Slovan Bratislava.
    Slovan je na víťaznej vlne a siaha na finále. Prievidza neuspela ani na domácej palubovke
    dnes 21:12
