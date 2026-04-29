VIDEO: San Antonio ide ďalej. Ústrednou postavou bol Wembanyama, dosiahol double double

Victor Wembanyama sa teší s De'aaronom Foxom (4) z postupu. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. apr 2026 o 07:57
Philadelphia aj vďaka 33 bodom Joela Embiida uspela na palubovke Bostonu.

Basketbalisti San Antonia postúpili do semifinále Západnej konferencie zámorskej NBA. V piatom zápase 1. kola play off zvíťazili v noci na stredu nad Portlandom 114:95 a v celej sérii triumfovali 4:1.

Ústrednou postavou Spurs bol Francúz Victor Wembanyama, ktorý zaznamenal double double za 17 bodov a 14 doskokov.

Philadelphia aj vďaka 33 bodom Joela Embiida uspela na palubovke Bostonu 113:97 a znížila stav štvrťfinálovej série Východnej konferencie na 2:3.

NBA - play-off, 1. kolo:

Štvrťfinále Východnej konferencie

Boston Celtics – Philadelphia 76ers 97:113

/stav série: 3:2/

New York Knicks – Atlanta Hawks 126:97

/stav série: 3:2/

Štvrťfinále Západnej konferencie

San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers 114:95

/konečný stav série: 4:1, San Antonio postúpilo do semifinále/

