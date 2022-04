Piešťany vyrovnali sériu. Nie je hanba prehrať s takýmto tímom, vraví tréner Ružomberka

Približne jedna minúta, to je sumár ružomberského vedenia v druhom finálovom stretnutí. V porovnaní s otváracím duelom dianie ovládali najmä Piešťany. Hneď v úvode síce "Ruža" vyhrávala 2:0, ale odpoveďou zo strany Čajok bola 13-bodová šnúra.

PIEŠŤANY. Finálová séria basketbalovej Niké extraligy žien zatiaľ spĺňa očakávania vyrovnanosti do bodky.

"Nastúpili sme koncentrovane, dievčatá veľmi chceli. Mali sme veľmi dobrý vstup, ten nám výrazne pomohol. Ako sme sa my dokázali vrátiť v Ružomberku, tak aj súper sa u nás dokázal vrátiť späť do hry.

Dôležitú rolu zohrali hráčky z lavičky, no aj v rozhodujúcich okamihoch stratené lopty, respektíve nedôsledná obrana pod košom.

Tentoraz Ružomberčanky museli doťahovať súpera. Úspešne sa im to darilo, dôkazom je napríklad vyrovnaný stav v druhej štvrtine a v závere vykresanie reálnej šance na obrat.

Desať minút sa to asi ťahalo z jednej strany na druhú, aj keď sme boli v miernom vedení, čo nám dávalo miernu psychickú výhodu.

Nepáčilo sa mi to, ako sme sa prezentovali v útoku. Bolo to o energii, ktorú sme nemali. Trochu sme sa tomu celému poddali a bolo veľmi neskoro, keď sme sa trochu zmátožili," myslí si kormidelník Ružomberka Juraj Suja.

Máme priestor hrať lepšie, v ďalšom stretnutí chceme hrať určite lepšie. Rozhodla nielen nedisciplinovanosť, ale aj nedisciplinovanosť v útoku. Veľa sme strácali, nezahrali sme to, čo sme mali zahrať. Boli sme hrozne pasívni, hrali sme dookola hádzanú.

"Obrovský kredit, ja som za to rád a som hrdý. Nie je hanba prehrať v Piešťanoch s týmto družstvom Čajok.

Preniesli ťarchu na domáci tím

V druhom polčase Piešťany herne dominovali, pri 17-bodovom vedení už asi len málokto z domácich priaznivcov dúfal, že by z toho mohla byť dráma.

Lenže opak bol pravdou, "Ruža" stihla za šesť minút stiahnuť rozdiel len na štyri body (60:64) a hostia mohli reálne pomýšľať na málo vídaný obrat.

Čajky však v správnej chvíli potiahla Ke'Shunan Jamesová. "Udržali sme si chladnú hlavu. Zahrali sme presne to, na čom sme sa dohodli. Ke'Shunan Jamesová dala dôležitý kôš s faulom. Podstatné bolo zachovanie chladnej hlavy," vyjadril sa Jankovič ku koncovke.

Finálová séria Niké extraligy žien sa za vyrovnaného stavu presúva do Ružomberka. Tretí zápas je v Koniarni na programe v sobotu 23. apríla o 17.00 h.

"Ťarchu sme preniesli na domáci tím, aj keď tam to bude vypäté a zápas bude veľmi náročný. Ružomberok bude určite na nás veľmi namotivovaný, môže sa udiať hocičo. Nie je tlak, je to 1:1. My musíme hlavne zostať za akéhokoľvek stavu pokojní," dodal kormidelník Piešťan.