Piešťanky vyrovnali finálovú sériu, tréner Ružomberka nešetril kritikou

Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Vyhrali sme ťažký zápas, pre nás hlavne mentálne. Vedeli sme, že ak by sa nám to nepodarilo, tak do Ružomberka už pôjdeme len s veľmi malou šancou. Nádeje zostali živé, je to 1:1. Určite spokojnosť. Ako sa hovorí v play off, nehrá sa veľmi na krásu a na rozdiel, ale hrá sa na víťazstvo.“

Matea Tadičová, hráčka Piešťan: "Teší ma to. V prvom zápase, ktorý sme prehrali, sme mali veľmi zlú percentuálnu úspešnosť streľby. Teraz sme ukázali, že na to máme. Som rada, že sme to vyrovnali, pretože v Ružomberku bude z našej strany iná energia. Dáme do toho všetko, aby sme vyhrali.“

Juraj Suja, tréner Ružomberka: "Urobiť 21 strát vo finále je ťažká vec a ťažko sa tak vyhráva zápas. Som spokojný s dievčatami, že to nezabalili a dotiahli sa na štyri body v poslednej minúte. Opäť zlá obrana, kôš s faulom a stratená lopta nás pripravila o možnosť ešte zdramatizovať zápas. Nedokázali sme odolávať psychickému tlaku Piešťan. Boli sme mäkkí, k tomu stratené lopty. Veľmi ťažko sa s takýmito vecami vyhráva vyrovnané stretnutie. Po nevydarenom úvode, keď Piešťany mali fakt výborný vstup, my zlý, sme sa postavili na nohy. Myslím si, že v druhej štvrtine a jej druhej polovici sme mohli zobrať zápas do svojich rúk, ale stratili sme asi 5-6 lôpt v priebehu štyroch minút. Keď sme mohli ísť do vedenia, tak sme nechali Piešťanom 4-bodové vedenie po polčase. V tretej štvrtine sa nám krok po kroku vzďaľovali, v útoku sme sa nechali vytláčať z pozícií. Boli sme veľmi mäkkí.“

Miroslava Praženicová, hráčka Ružomberka: „Nevyšlo to podľa našich predstáv. Samozrejme, chceli sme uspieť, ale nepodarilo sa nám to. V podstate celý zápas sme sa za nimi šplhali, nedokázali sme ich nejakým spôsobom dobehnúť. Dali dosť veľa košov 1 na 0, ktoré im pomohlo k tomu, aby si od nás držali odstup.“