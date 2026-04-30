VIDEO: Hviezda Detroitu odvrátila vyradenie tímu. Lakers ťahal LeBron James, no súper opäť vyhral

Hráči Tobias Harris (12) a Cade Cunningham (2) z Detroitu Pistons počas piateho zápasu. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. apr 2026 o 07:46
Pistons v sérii znížili na 2:3.

Basketbalisti Detroitu zdramatizovali sériu 1. kola play off Východnej konferencie zámorskej NBA proti Orlandu.

Pistons zvíťazili v piatom zápase 116:109 a v sérii znížili na 2:3. Mimoriadnu zásluhu na tom mal rozohrávač Cade Cunningham, ktorý zaznamenal 45 bodov. Rovnaký počet od Paola Banchera nestačil Magic na spečatenie postupu.

Koniec sezóny odmietol aj Houston, ktorý uspel na palubovke LA Lakers 99:93 a v sérii prehráva 2:3.

Do vedenia 3:2 sa v piatom dueli 1. kola na východe dostal Cleveland, ktorý zdolal Toronto 125:120.

NBA - play-off, 1. kolo:

Štvrťfinále Východnej konferencie

Detroit Pistons – Orlando Magic 116:109

/stav série: 2:3/

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 125:120

/stav série: 3:2/

Štvrťfinále Západnej konferencie

Los Angeles Lakers – Houston Rockets 93:99

/stav série: 3:2/

Pavúk play-off NBA

