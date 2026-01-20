Piešťanské Čajky hladko postúpili do Final Four, Starej Turej nedali šancu

Lin Schwarzová (Čajky)
Lin Schwarzová (Čajky) (Autor: TASR)
20. jan 2026 o 18:29
Piešťany zaznamenali 114 bodov.

Kvalifikácia o postup do Final Four SP

Piešťanské Čajky - MBK Stará Turá U23 114:30 (57:15)

najviac bodov: Herminjardová 31, Schwarzová 18, Buknová 14 - Nemečková a Mihaljevičová po 9, Vandlíková 8

Basketbalistky tímu Piešťanské Čajky si zahrajú vo Final Four Slovenského pohára.

Rozhodol o tom ich jednoznačný štvrtkový triumf nad MBK Stará Turá 114:30.

Finálový turnaj je na programe 13. a 14. februára, už istú miestenku majú Slávia ŠKP Banská Bystrica a MBK Ružomberok.

Štvoricu skompletizuje víťaz duelu medzi BC Slovan Bratislava a Young Angeles Košice (v stredu 21. januára o 16.00 h).

    dnes 18:29
