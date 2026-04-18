Čajky vstúpili do finále domácou výhrou. Najviac sa im darilo v úvode

Tipos extraliga žien - 1. zápas finále
Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok 63:56 (35:30)
Piešťany: Farcyová 28, Herminjardová 15, Buknová 9, Kozáková 6, Moravčíková 5 (Erdélyiová, Jakubčeková, Szmereková a Vandlíková 0)
Ružomberok: Jackovecová 17, Smithová 16 (14 doskokov), Šedivá 8 (10 doskokov), Andělová 5, Kraislová 0 (Kaľužná 4, Živaljevičová 3, Mikovčáková 2, Štefančová 1, Ďuratná 0)
TH: 14/9 - 21/17, fauly: 18 - 19, trojky: 6 - 3
Rozhodovali: Tomašovič, Bartoš, Izák
Štvrtiny: 22:16, 13:14, 11:12, 17:14
Diváci: 900
/stav série - 1:0/
Basketbalistky Piešťanských Čajok vstúpili víťazne do finálovej série o víťaza Tipos extraligy žien (EXZ) v sezóne 2025/2026, v prvom stretnutí zdolali na domácej palubovke MBK Ružomberok 63:56.
V sérii hranej na tri víťazstvá sa tak ujali vedenia 1:0 na zápasy. Druhý duel je na programe v stredu 22. apríla o 18.00 h v ružomberskej Koniarni.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Štart do finálovej série bol v úvode poznačený miernou nervozitou a množstvom nepresností na oboch stranách.
Ružomberok vstúpil do duelu štvorbodovou šnúrou, Piešťany odpovedali piatimi bodmi v rade.
Postupne sa pridávalo do tempa a intenzity, domáca Herminjardová naštartovala Čajky k úseku 8:0 a budovaniu náskoku.
„Ruža“ nemala dlhodobú hernú odpoveď, prvú štvrtinu tak vyhrali Piešťany 22:16. V druhej časti sa hosťujúce hráčky snažili krok po kroku bodovo približovať, ale domáce družstvo si kolektívnejšou hrou udržiavalo naďalej v podstate totožný náskok.
Aj pri tvrdšej a bojovnejšej hre dokázali nachádzať strelecké riešenia, v 18. minúte dokonca viedli prvýkrát v zápase dvojciferným rozdielom - 34:24.
Po prvom polčase napokon svietil na tabuli stav 35:30 z domáceho pohľadu, keďže Ružomberok sa v závere herne skonsolidoval a ukrojil z manka.
II. polčas:
Po prestávke sa obraz hry zmenil, Ružomberok začal defenzívne vyvíjať tlak a Piešťany urobili pod týmto náporom viacero chýb.
V polovici tretej štvrtiny sa začínal duel v podstate od začiatku, keďže stav bol vyrovnaný 37:37.
Lenže vtedy ukázal stále úradujúci šampión svoju kvalitu, otočku nepripustil a Farcyová zobrala bodovú zodpovednosť do svojich rúk.
Zlepšená hra naďalej znamenala, že Čajky boli bližšie k víťazstvu, do poslednej časti vstupovali za stavu 46:42. Ružomberok vstúpil do štvrtej štvrtiny osembodovou šnúrou a po dlhom čase sa dostal do vedenia.
Piešťany ale v správnej chvíli tento nápor zastavili a v priebehu pár momentov zrovnali skóre zápasu.
Všetko spelo k tomu, že o víťazovi rozhodnú maličkosti a lepšie zvládnutá koncovka. Domáce hráčky podržala v závere defenzíva a na druhej strane palubovky tiež lepšia streľba.
Ako kľúčový sa ukázal kôš Moravčíkovej necelých 30 sekúnd pred koncom, ktorý zabezpečil zisk prvého finálového bodu pre Piešťany.
Hlasy po zápase
Peter Jankovič, tréner Piešťan: „Ťažký zápas, veľmi vypätý a mnoho emócií. Na druhej strane však obrovská bojovnosť z oboch strán. Som rád, že sme toto stretnutie zvládli. Myslím si, že sme odviedli veľmi dobrú robotu hlavne na obrannej polovici, čo sa týka obrany. Súper mal síce 22 útočných doskokov, ale dokázali sme to ustáť. Udržali sme ich na 56 bodoch, čo je fantastické číslo.“
Alica Moravčíková, hráčka Piešťan: „Bolo to veľmi náročné a bojovné víťazstvo, či už pre fanúšikov alebo pre nás to bol úžasný basketbal. Skóre sa menilo, raz sme vyhrávali my, raz súper. Aj s podporou našich fanúšikov sme tam nechali viac srdca. O tom som hovorila aj pred zápasom. Ja som vďačná, ale stále je to iba prvá výhra a od nej sa treba odraziť.“
Juraj Suja, tréner Ružomberka: „Treba pogratulovať Piešťanom. Majú prvé víťazstvo, zaslúžene. Ťažký zápas zlomili vo svoj prospech. Dokázali otočiť momentum aj vo chvíli, keď sme v štvrtej štvrtine viedli o štyri body a ukontrolovali si to. Majú veľmi skúsenú prvú päťku.“
Katarína Šedivá, hráčka Ružomberka: „Myslím si, že v prvom polčase sme mali byť lepšie v obrane. Našim cieľom bolo nedovoliť im to, čo chceli hrať a to sa nám nedarilo. Hrali s ľahkosťou svoju hru, tým sme sa dostávali do manka a bolo ťažké to už dobiehať. Aj keď sme sa v štvrtej štvrtine vrátili, tak sme to nezlomili na našu stranu a záver nám už ušiel.“