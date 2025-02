Čajky ukončili neporaziteľnosť Ružomberka. Suja: Nechali sme sa ubiť vo vlastnej hale

„Treba pogratulovať Piešťanom, že úplne zaslúžene vyhrali v Ružomberku. Veľmi dobre zareagovali na vývoj prvého polčasu a úplne, 100-percentným právom si víťazstvo zaslúžili za druhý polčas.

Naopak, mňa veľmi mrzí, že sme sa nechali 'ubiť' vo vlastnej hale. To by sa nám nemalo stávať. Piešťanom dovolíme 20 útočných doskokov, máme 22 strát a 50-percentné trestné hody, to sú veci, ktoré vás zrážajú pri takejto vyrovnanosti na zem. Z tohto pramení naša prehra,“ vyjadril sa pre TASR domáci tréner Juraj Suja.

Čajky sa prvých 20 minút strelecky trápili, keď nemali ani jeden úspešný pokus z trojbodovej vzdialenosti a dlho sa výraznejšie svojmu rivalovi nedokázali priblížiť. Postupne sa adaptovali na hru súpera a krok po kroku oživovali svoje šance na výhru.

„Hovorí sa, že aké požičaj, tak také vráť. Ja som zástanca toho, aby sa hral takýto basketbal a každý zápas bol taký, kde je tlak a rozhoduje sa v maličkostiach. Mali sme 20 útočných doskokov, čo je enormné číslo, dalo nám to pozíciu ešte raz útočiť a nedovolili sme Ružomberku vydýchnuť v obrane.

Udržať v dnešnej dobe Ružomberok na troch bodoch, keď bežne dávajú stovku, je super,“ zamyslel sa kouč Piešťan Peter Jankovič.

Útočné zbrane Ružomberka dostali v druhom polčase trhlinu, čo sa najmä ukázalo v záverečnej štvrtine, keď v posledných siedmich minútach nedokázali zaznamenať ani jeden bod.

„Boli sme úplne bezzubí. Jackovecová bola zle, bola frustrovaná z toho, ako ju obíjali a podľahla tomu. Potom už nedala ani jednoduché strely, to sa však stáva, netreba sa na to vyhovárať. Nenašiel sa však nikto iný, kto by to vyriešil.

Problém začal od rozohrávky, naše rozohrávačky podľahli tlaku. Aj keď sú obidve mladé, ale to by sa nemalo stávať. Útoky boli neskoré, mali sme problém s časom a nemali sme pozície, ktoré by sme mali mať. Boli sme vytlačení. Piešťany nás zdolali našimi zbraňami, čo ma mrzí,“ vyhlásil Suja.