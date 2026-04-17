Ružomberok sa vrátil do finále po štyroch rokoch. Čajky bojujú o piate zlato v sérii

Prvýkrát o Trofej Natálie Hejkovej sa v sobotu 18. apríla o 17.00 h rozbehnú finálové boje v basketbalovej Tipos extralige žien (EXZ).
Piešťanské Čajky zabojujú ako úradujúci šampión o piate zlato v sérii. MBK Ružomberok sa vracia do súbojov o majstrovský titul po štyroch rokoch, na dosah má v počte celkových víťazstiev vyrovnanie sa legendárnym Good Angels Košice.
Naposledy sa vo finále tieto dva tímy stretli vo vyvrcholení sezóny 2021/2022. Piešťany vtedy narušili kraľovanie Ružomberka a odštartovali štvorročné pôsobenie na pomyselnom slovenskom tróne.
„Je to veľmi príjemná spomienka. Bola to zvláštna sezóna s dvoma ťažkými zraneniami, ale dotiahli sme to do víťazného konca. Pre Piešťany to bol historický titul, ale myslím si, že každý si zaslúži svoje špeciálne miesto.
S Ružomberkom to bola ťažká a náročná séria, sme radi, že sme ju vtedy zvládli. Je to ťažký a kvalitný súper, ktorého vedie skúsený tréner. Majú najužitočnejšiu hráčku ligy – Oľgu Jackovecovú, štyri legionárky. Bude to veľmi náročné, tím je dlho spolu.
Baby sa poznajú, sú zohrané. Niektoré sa vidia už naslepo a dokazujú to v každom jednom stretnutí. Ja verím, že na to budeme pripravení a urobíme všetko, čo je v našich silách. Uvidíme, ako to celé dopadne,“ vyjadril sa pre TASR tréner Čajok Peter Jankovič na adresu finálového súpera.
Ružomberok o double
„Ruža“ prerušila trojročnú účasť Slávie Banská Bystrica vo finálových bojoch a pokúsi sa na domácej scéne skompletizovať double (zisk Slovenského pohára a ligového titulu).
S Piešťanmi sa počas celého ročníka preťahovala o post lídra súťaže, respektíve výhodu domáceho prostredia vo finále.
„Znamená to pre nás veľa, tri sezóny sme neboli vo finále. Treba povedať, že dva z troch rokov to malo objektívne príčiny - nemali sme na to kvalitu. Už vlani sme cítili šancu na finále, základnú časť sme vyhrali a po nadstavbe sme boli na druhom mieste, ale nezvládli sme semifinálovú sériu.
Vrátili sme sa, čo je ocenenie našej práce. Sezónu hodnotím doteraz pozitívne. Získali sme Slovenský pohár a dostali sme sa do finále. Účinkovali sme v Stredoeurópskej lige (CEWL), kde sme napokon skončili na tretej pozícii.
Je tu vrchol sezóny, sme tam, kde sme chceli byť. V Piešťanoch mám veľa priateľov a blízkych priateľov z pôsobenia pri reprezentácii. Máme voči sebe rešpekt a správne vzťahy.
Čaká nás štvornásobný šampión, obhajca trofeje, víťaz základnej a nadstavbovej časti s výhodou domáceho prostredia. Je to najťažší možný súper. My máme svoju kvalitu, máme čo ponúknuť a máme solídnu formu. Rešpektujeme súpera, ale ideme do toho naplno.
Chceme sa pobiť o trofej, necháme tam úplne všetko. Náš súper odštartoval určitú prestavbu, viac priestoru dostávajú mladšie Slovenky a majú výborného trénera.
Čaká nás po každej stránke kvalita, na čo sa tešíme. Verím, že ľudia uvidia dobrú sériu a zápasy,“ zhodnotil kouč Ružomberka Juraj Suja doterajší priebeh sezóny a rivala v súboji o zlato.
Vyrovnané série
Obe družstvá vstupujú do tejto série s víťaznou sériou, vzájomné zápasy v Tipos EXZ priniesli zhodne podelenie dvoch výhier na každú stranu.
Pre Ružomberok hovorí navyše semifinálový úspech v Slovenskom pohári, napokon sa stal celkovým víťazom Final Four a získal prvú domácu trofej sezóny 2025/2026.
„Pre viaceré z nás je to prvé finále, takže si to veľmi vážime. Cesta do finále nebola úplne jednoduchá, keďže sme si počas sezóny prešli aj ťažkými momentmi. Stále sme však držali spolu ako jeden tím, postupne sme sa zlepšovali, nabrali sebavedomie a tímovosť spolu s tvrdou prácou nás doviedli až sem.
Doterajšie zápasy s Piešťanmi boli vyrovnané a fyzicky náročné. Ide o kvalitného súpera, s ktorým sa navzájom dobre poznáme, takže rozhodovať budú drobné detaily.
Očakávam tvrdé a bojovné zápasy, kľúčová bude obrana, koncentrácia počas celého stretnutia a zvládanie vypätých momentov,“ prezradila krídelníčka Ružomberka Anna Kaliužná.
Ružomberok o významnú métu
Finálový súper Čajok bojuje o významnú métu, v ére samostatnosti má na dosah 15. majstrovský titul, čím by sa v tejto štatistike vyrovnal doterajšiemu lídrovi Good Angels Košice.
Piešťany naproti tomu bojujú o to, aby piaty rok po sebe skončili so zlatom na krku. V doterajšej histórii skončil len v jednom prípade klub z kúpeľného mesta bez medaily.
„Už som si zvykla byť v drese Piešťan, ale je to také špeciálne, keď hráme proti Ružomberku. Bude to veľká výzva a bude to mať inú energiu. Budeme bojovať o novú trofej, má to taký špeciálny náboj.
Dá sa očakávať, že to bude fyzické, agresívne a vyrovnané. Bude to o tom, kto tam nechá všetko a nech vyhrá lepší. Bude potrebné hrať celých 40 minút, kľúčová bude tiež obrana a doskoky,“ dodala na záver krídelníčka Piešťan a v minulosti hráčka Ružomberka Alexandra Buknová.
Finále Tipos EXZ sa hrá na tri víťazné zápasy, víťaz sezóny 2025/2026 bude známy najneskôr v sobotu 2. mája a bude mať právo zúčastniť sa v nasledujúcom ročníku v niektorej zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) - Európska liga (Euroliga) alebo Európsky pohár (Eurocup).
Program finále Tipos extraligy žien
Prvý zápas, sobota 18. apríla o 17.00 h: Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok
Druhý zápas, streda 22. apríla o 18.00 h: MBK Ružomberok – Piešťanské Čajky
Tretí zápas, sobota 25. apríla o 19.00 h: Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok
Prípadný štvrtý zápas, streda 29. apríla o 17.00 h: MBK Ružomberok – Piešťanské Čajky
Prípadný piaty zápas, sobota 2. mája o 19.00 h: Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok