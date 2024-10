Čajky negatívnu sériu nezastavili ani pred domácim publikom, krok držali iba polovicu zápasu

Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Som rád, že sme hrali do konca a bolo to vidieť. Aj napriek tomu, že sa nám nedarilo v útoku, neprestali sme brániť, čo ma na jednej strane teší, no mrzí ma, že sme nezvládli zápas. Myslím si, že dievčatá si zaslúžia pochvalu za to, ako bojovali. Prvý polčas bol z našej strany dobrý a koncentrovaný. Na konci to bolo potom o tom, že sme nevedeli dať kôš, ale bránili sme. Možno padlo málo bodov, ale bojovali sme. Ťažko niečo dievčatám vyčítať. S takouto úspešnosťou streľby sa však ťažko vyhrávajú takéto veľké zápasy."

Alica Moravčíková, hráčka Piešťan: "Bojovali sme až do konca, to je veľké pozitívum. Žiaľ, nepodarilo sa našim divákom a nám dopriať to sladké víťazstvo. Som veľmi vďačná a hrdá na dievčatá, že sme každá odovzdali to najviac a stále sme boli zomknuté, čo je pozitívum."