Líder z Levíc prehral v derby po predĺžení. Nečakane zaváhala aj tretia Prievidza

Basketbalisti lídra Tipos SBL Patrioti Levice spoznali štvrtýkrát v sezóne trpkosť prehry. V stredajšom stretnutí 29. kola prehrali v regionálnom derby v Komárne 92:95 po predĺžení.
Levičania boli bližšie k triumfu v základnej hracej dobe, no 17 sekúnd pred záverečným klaksónom premenil obe šestky Carrington Wiggins a zariadil predĺženie.
Do neho vstúpili domáci šnúrou 6:0 a triumf si už nenechali ujsť. Wiggins bol napokon najlepším strelcom duelu s 30 bodmi. Komárno je v tabuľke piate.
Tretia Prievidza nečakane nestačila doma na siedmy Lučenec a prehrala 83:90. V dôležitom súboji tímov na hranici postupu do play off zvíťazila Spišská Nová Ves v Handlovej 96:88.
Drží tak poslednú postupovú ôsmu priečku, keď má na konte o jednu prehru menej ako Baník.
Tipos SBL - 29. kolo:
BC Komárno - Patrioti Levice 95:92 pp (84:84, 34:40)
Najviac bodov: Wiggins 30, Stevenson 20 (13 doskokov), Gray 18 (10 doskokov) - McGill 26, Ogundiran 20, Stuckman 17, 350 divákov
BC Prievidza - BKM Mimel Lučenec 83:90 (40:44)
Najviac bodov: Reynolds a Tolbert (12 doskokov) po 18, Davontrey 16 - Beaubrun 28 (11 doskokov), Willett 20 (11 doskokov), Beck 16, 1169 divákov
MBK Baník Handlová - Spišskí Rytieri 88:96 (34:41)
Najviac bodov: Belikov 17, Kováčik 16, Petráš 15 - Hill 24 (10 asistencií), Kenney 19, Stevanovič 18, 320 divákov
Iskra Svit - Košice Wolves 81:61 (39:25)
Najviac bodov: Dailey a Rožánek po 15, Jackson 13 - John 15, Halada 10 (11 doskokov), Vaughns 9, 640 divákov