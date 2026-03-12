VIDEO: Leonard potiahol Clippers s 45 bodmi, Jokič zaznamenal triple double

Kawhi Leonard
Kawhi Leonard (Autor: TASR/AP)
12. mar 2026 o 08:18
Kalifornčania vyhrali tretí duel za sebou.

Basketbalisti Los Angeles Clippers zvíťazili v nočnom stretnutí NBA nad Minnesotou Timberwolves 153:128.

Najvýraznejší podiel na tom mal 45-bodový Kawhi Leonard, vďaka ktorému Kalifornčania vyhrali tretí duel za sebou.

Domáci triumf zariadil pre Denver Nuggets proti Houstonu Rockets (129:93) ziskom triple double Nikola Jokič. Hviezdny Srb nazbieral 16 bodov a pridal 12 doskokov v kombinácii s 13 asistenciami.

Na víťaznej vlne pokračujú hráči Orlanda Magic, ktorí si poradili s Clevelandom Cavaliers 128:122 a pridali piaty triumf v sérii.

Tím z Floridy potiahol 35 bodmi Desmond Bane, v drese hostí sa dostal na métu 30 bodov aj James Harden.

NBA - výsledky:

Orlando - Cleveland 128:122

New Orleans - Toronto 122:111

Utah - NY Knicks 117:134

Denver - Houston 129:93

Sacramento - Charlotte 109:117

LA Clippers - Minnesota 153:128

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


Basketbal

Basketbal

