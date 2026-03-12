VIDEO: Leonard potiahol Clippers s 45 bodmi, Jokič zaznamenal triple double

Basketbalisti Los Angeles Clippers zvíťazili v nočnom stretnutí NBA nad Minnesotou Timberwolves 153:128.
Najvýraznejší podiel na tom mal 45-bodový Kawhi Leonard, vďaka ktorému Kalifornčania vyhrali tretí duel za sebou.
Domáci triumf zariadil pre Denver Nuggets proti Houstonu Rockets (129:93) ziskom triple double Nikola Jokič. Hviezdny Srb nazbieral 16 bodov a pridal 12 doskokov v kombinácii s 13 asistenciami.
Na víťaznej vlne pokračujú hráči Orlanda Magic, ktorí si poradili s Clevelandom Cavaliers 128:122 a pridali piaty triumf v sérii.
Tím z Floridy potiahol 35 bodmi Desmond Bane, v drese hostí sa dostal na métu 30 bodov aj James Harden.
NBA - výsledky:
Orlando - Cleveland 128:122
New Orleans - Toronto 122:111
Utah - NY Knicks 117:134
Denver - Houston 129:93
Sacramento - Charlotte 109:117
LA Clippers - Minnesota 153:128
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: