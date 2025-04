Tím bojoval celý zápas, vyzdvihol tréner Čajok. V prvom finále rozhodla úvodná štvrtina

VIDEO: Tréner Piešťan P. Jankovič hodnotí zápas so Slaviou

Banská Bystrica sa otriasla z úvodnej 10-minútovky a aj keď pricestovala do Piešťan v oklieštenej zostave, tak v ďalšom priebehu ukázala vzdor a svoju kvalitu.

„Dokázali sme sa vzchopiť, trochu sme zmenili obranu a dievčatá sa asi trochu uvoľnili. Prvé, čo sme si povedali v šatni pred zápasom, že nesmieme vstúpiť do neho s veľkým rešpektom. To sa stalo, padli im nejaké strely a naši strelci sa utrápili.

Čajky zvládli úvodný finálový krok lepšie, do svojej moci získali po výsledku 75:50 prvý bod v sérii hranej na tri víťazstvá.

„Prvá štvrtina sa skončila o 15 bodov, celý zápas o 25. Dá sa povedať, že zvyšných 30 minút bolo vyrovnaných. Dokonca Banská Bystrica druhú štvrtiny vyhrala. Myslím si, že sa ukázala možno väčšia individuálna kvalita na našej strane.

Celý tím bojoval, baby chceli a nevzdávali sa, čo je fajn. Je to finále, príde nejaký tlak a očakávania. Teraz sme ho trochu preniesli na Banskú Bystricu, aj keď sami sa vyjadrili, že si to idú užívať. Je to však finále, každý chce vyhrávať.

Ľahšie sa nám pôjde do Banskej Bystrice so stavom 1:0, ako keby to má byť 0:1,“ povedal kouč Piešťan Peter Jankovič.