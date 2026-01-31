Bráni sa, že užil nesprávny liek. Hviezdny hráč NBA dostal tvrdý dištanc

Americký basketbalista Paul George z tímu Philadelphia 76ers dostal od vedenia NBA 25-zápasový trest za porušenie antidopingového programu. Liga nezverejnila, akú látku 35-ročný krídelník užil.
Dvadsaťzápasový dištanc naznačuje, že išlo o prvé previnenie zo strany Georgea. Suspendácia bude deväťnásobného účastníka Zápasu hviezd NBA stáť približne 11,7 milióna dolárov z jeho 51,7-miliónového platu, za každý vynechaný zápas príde približne o 470.000 dolárov.
Do zostavy Sixers by sa mohol vrátiť 25. marca, keď Philadelphia privíta Chicago. Do konca základnej časti bude vtedy zostávať ešte 10 zápasov.
„V uplynulých rokoch som hovoril o dôležitosti duševného zdravia a počas nedávneho hľadania liečby môjho vlastného problému som urobil chybu, keď som užil nesprávny liek.
Beriem plnú zodpovednosť za moje činy a ospravedlňujem sa organizácii Sixers, svojim spoluhráčom a fanúšikom Philadelphie za moje zlé rozhodnutie počas tohto procesu,“ uviedol George vo vyhlásení pre ESPN.
George má v tejto sezóne priemer 16 bodov na zápas - tretí najvyšší v tíme za Tyreseom Maxeym (29,4) a Joelom Embiidom (25,7).
Začiatkom týždňa odohral jeden zo svojich najlepších duelov v prebiehajúcom ročníku, proti Milwaukee pri víťazstve 139:122 premenil deväť trojok a zaznamenal 32 bodov.
Philadelphii patrí vo Východnej konferencii momentálne šiesta priečka. Informovala o tom agentúra AP.