Pochádza z drsných pomerov. Česi mu núkali balík, na Slovensku sníva o Eurolige

Do Levíc prišiel z tímu Sluneta Ústí nad Labem, kde sa stal v sezóne 2023/2024 najlepším hráčom českej ligy. Stodeväťdesiat centimetrov vysoký rozohrávač dosiahol množstvo individuálnych ocenení a svoj tím dostal prvýkrát v histórii do finále Kooperatíva NBL. Ty Nichols bol ťahúňom svojho tímu, keď v priemere strieľal takmer 21 bodov na zápas (najlepší strelec súťaže), k tomu pridal 5,5 asistencie a 4 doskoky a 2,3 zisku na zápas (najviac v súťaži). Nichols bol vyhlásený za MVP základnej časti súťaže, dostal sa do najlepšej päťky ligy, bol vyhlásený aj za najlepšieho rozohrávača a legionára Kooperatívna NBL. Vo finále nestačila Sluneta na Nymburk 1:4 na zápasy. O rok skôr dotiahol Nichols (ako druhý najlepší strelec súťaže) do finále českej ligy aj Děčín, ktorý prehral dramatickú finálovú bitku s Opavou.