ONLINE: Patrioti Levice - Würzburg Baskets dnes, Liga majstrov LIVE (play-in, 2. zápas)

Basketbalisti tímov Patrioti Levice - Würzburg Baskets dnes hrajú druhý zápas play-in Ligy majstrov.
Bližšie k postupu do ďalšej fázy sú Levice, ktorý zvíťazili v prvom zápase na palubovke Würzburg 92:89.
Liga majstrov 1/16 finále 2025/2026
08.01.2026 o 18:00
2. kolo
Levice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Würzburg
Prenos
Basketbalisti Patriotov Levice veľmi príjemne prekvapili v úvodnom zápase play-in Ligy majstrov, keď na palubovke nemeckého Würzburgu zvíťazili 92:89. V sérii hranej na dva víťazné zápasy tak vedú 1:0 a dnes sa séria sťahuje do bratislavskej Gopass Arény. Duel sa začína o 18:00, Levice majú postupový mečbal.
