Madzin nezabudne na prvý domáci duel LM. Pre toto sa robí šport, povedal hrdý tréner

Na štvrtý pokus prenikli kvalifikačným sitom a ako historicky prvému slovenskému tímu sa im podarilo predstaviť sa v skupinovej fáze basketbalovej Ligy majstrov (LM). Celkovo z toho bolo 12 stretnutí v tejto súťaži, ktoré zarezonovali aj mimo „bubliny“ tohto športu.
Tréner Patrioti Levice Michal Madzin v rozhovore pre TASR zhodnotil okrem iného druhé miesto v ankete Športovec roka 2025 a skúsenosť z účinkovania v Lige majstrov.
V mnohých ohľadoch historická cesta jeho tímu priniesla okrem športových výsledkov aj ocenenie v podobe nedávneho druhého miesta v ankete Športovec roka 2025 v kategórii kolektívov.
Sú to stále príjemné emócie
„S odstupom času sú to stále príjemné emócie. Klub z basketbalového prostredia sa dokázal dostať medzi top tri kolektívy roka 2025, to je veľká vec. Druhé miesto bolo čerešničkou na torte.
Predbehnúť futbalovú reprezentáciu na Slovensku je asi veľká vec, čiže o to viac je cenné toto umiestnenie. To, čo sme zažívali a dosiahli v LM, tak vzbudilo veľký ohlas. Dostalo sa to do povedomia širšej verejnosti,“ vyjadril sa pre TASR Madzin k účasti na slávnostnom galavečeri.
Patrioti Levice sa v 33. ročníku ankety stali vôbec prvým mužským basketbalovým tímom medzi najlepšou trojkou. Za predchádzajúci kalendárny rok boli dokonca najlepšími spomedzi klubových zástupcov.
„Nemám prehľad, akým klubom sa to doteraz podarilo. Táto anketa je výrazne v prospech reprezentácií, prípadne hlavných športov. Znie to výborne.
Odkedy sledujem túto anketu, tak nikdy by som nepovedal, že sa tam dokáže basketbalový klub dostať, možno nejaká reprezentácia. Už samotná nominácia bola niečo špeciálne.
Všetko ďalšie sme si užili, galavečer a pódium, bolo to niečo iné, neočakávané, špeciálne. Nedá sa z toho žiť navždy, je to krásna spomienka a umiestnenie, ale sú pred nami ďalšie méty,“ prezradil tréner Levíc.
Po troch úspešných kvalifikačných dueloch si mnohí budú pamätať najmä 28. október 2025, čo bol dátum prvého domáceho stretnutia v prechodnom domovskom stánku Patriotov v skupinovej fáze LM.
Nezabudnem na pocit prvého zápasu s Aténami
„Hrali sme s Aténami, predtým sme odohrali dve stretnutia na palubovkách súperov. Nevedeli sme úplne, čo od toho môžeme čakať, že musíme hrať domáce zápasy v Bratislave.
Informácie o tom, že to bude vypredané, veľké lákadlo a zaujímavé, tak boli veľmi príjemné. Poviem to tak, nikdy nezabudnem na pocit prvého zápasu s Aténami.
Vstup na palubovku, začiatok predstavovania, atmosféra a celkový pocit byť vo vypredanej bratislavskej hale levickými fanúšikmi, to celé nám už nik nezoberie. Pre toto sa robí šport,“ vyhlásil Madzin.
Gopass aréna sa napokon stala v podstate nedobytnou pevnosťou, všetky štyri stretnutia mali nálepku vypredané a len jeden tím odchádzal z Bratislavy s víťazstvom.
„Obavy boli, v prvom rade zo športového hľadiska, či dokážeme top tímom a levelu LM čeliť bez výhody domáceho prostredia. S odstupom času treba povedať, že asi sa nám nemohlo stať lepšie odohrať to v Bratislave.
Prišlo viac ľudí, ako je možné naplnenie kapacity v levickej hale. Najväčšie obavy boli z naplnenia haly, či bude motivácia prísť z pohľadu levických fanúšikov,“ zamyslel sa levický kormidelník.
Celkovo mali jeho zverenci v sezóne 2025/2026 v LM bilanciu siedmich víťazstiev a piatich prehier. V tomto smere vynikali duely s Rigou, práve proti lotyšskému celku sa Patrioti dočkali premiérového úspechu v skupinovej fáze a aj potvrdenia účasti medzi 24 najlepšími klubmi aktuálneho ročníka.
Historicky prvé víťazstvo slovenského tímu v LM
„Po prehre v Maďarsku sme dokázali získať historicky prvé víťazstvo slovenského tímu v LM. Pre nás to bola obrovská mentálna vzpruha, že sme uspeli na palubovke súpera a pri postupovom kľúči sme začali byť výrazne bližšie, a zrazu pri vývoji v skupine aj veľkým ašpirantom na postup.
To, ako bolo mentálne náročné zvládnuť druhé stretnutie, tak sme ho zvládli výborne,“ prezradil Madzin.
Levická jazda pohárovou Európou v posledných rokoch výrazne pomáha k tomu, aby sa vylepšilo postavenie slovenského mužského basketbalu a do budúcna aj potenciálne lepšie nasadenie do súťaží.
VIDEO: Zostrih zápasu Riga - Levice
„Koeficient a body, ktoré sa nazbierali za účinkovanie v tomto roku, ale aj v predošlých sezónach, sú prospešné pre všetky tímy v rámci Slovenska. Teraz si to nepovie asi hocikto, ale v budúcnosti z toho môže niekto ťažiť.
Ja verím, že si to zbierame stále pre seba a podarí sa nám zopakovať úspechy na domácej scéne, čiže naďalej budeme reprezentovať slovenský mužský basketbal v Európe.
Je to splnený sen, pred pár rokmi sme sa o tom aj báli snívať. Je to obrovská hrdosť a pocit šťastia. V prvých rokoch kvalifikácie Ligy majstrov sme išli do toho hlavne s istotou fungovania v Európskom pohári FIBA, keď sa nepodarila kvalifikácia. Bola to zábezpeka skupiny, keby sa stane čokoľvek.
Teraz sme sa v LM dostali cez skupinovú fázu ďalej, v play in sme odohrali maximálny počet zápasov,“ uviedol kouč Patriotov.
Pre 39-ročného trénera to bola ďalšia nová skúsenosť v jeho úspešnej kariére, ktorú píše hlavne ako šéf levickej lavičky:
Bol to splnený sen hrať proti takým značkám
„Vedenie LM nám nedovolilo hrať v Leviciach, takže to bola taká škoda, pretože nám zobrali domáce prostredie.
Treba však uznať, že kdekoľvek sme sa pohli, tak to bol top level. Pre mňa to boli obrovské zážitky, nikdy by som nemyslel, že sa ako tréner dostanem na tento level a v takýchto arénach sa predstavím. Užil som si to, opäť to bol splnený sen hrať proti takým značkám a na takých miestach.“
Po konci v mnohých ohľadoch historickej jazdy v LM, má levický kolektív pred sebou ďalšie výzvy. Vo februári zabojuje v domácom prostredí o Slovenský pohár, neskôr sa pokúsi piaty rok po sebe zdvihnúť nad hlavu trofej pre majstra Slovenska v Tipos Slovenskej basketbalovej lige.
„Ešte nie som úplne presvedčený, že sme preladili. Robíme maximum po konci v LM, ligové zápasy sme zvládli víťazne. Hovorí to o charaktere hráčov a príprave spolu s asistentom Ladislavom Lutovským.
Veríme, že v kľúčových momentoch a zápasoch dokážeme nájsť správne nastavenie, aby sme dokázali naplniť méty,“ dodal na záver Madzin.