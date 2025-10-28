ONLINE: Patrioti Levice - AEK Atény dnes, Liga majstrov LIVE (skupina F)

Patrioti Levice - AEK Atény: ONLINE prenos zo zápasu skupiny F Ligy majstrov.
Sportnet|28. okt 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu skupiny F basketbalovej Ligy majstrov: Patrioti Levice - AEK Atény.

BRATISLAVA. Basketbalisti tímov Patrioti Levice a AEK Atény dnes hrajú ďalší zápas skupinovej fázy Ligy majstrov.

Levice sa dostali do Ligy majstrov ako prvý slovenský tím v histórii. Po úvodnej prehre so Szolnoki Olaj dosiahli v Rige premiérové víťazstvo. Proti Aténam nastúpia prvýkrát doma.

Kde sledovať basketbalovú Ligu majstrov?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Basketbal sledujte spolu s nami naživo ako live stream.

Liga majstrov Skupina F 2025/2026
28.10.2025 o 18:00
3. kolo
Levice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
AEK Atény
Prenos
Basketbalisti Patrioti Levice odohrajú svoj tretí zápas v skupinovej fáze Ligy majstrov. Duel proti AEK Atény sa vo vypredanej bratislavskej Gopass aréne začína o 18:00. Pre Patriotov pôjde zároveň o domácu premiéru v tejto súťaži, keďže dve predošlé stretnutia odohrali na pôde súperov.

V prvom zápase Patrioti podľahli maďarskému Szolnoku 54:84, následne zdolali lotyšskú Rigu 92:73. V domácej Tipos Slovenskej basketbalovej lige sú Patrioti jediným tímom bez prehry.

AEK Atény je veľký favorit dnešného zápasu aj celej Ligy majstrov, dokonca kandidát na víťaza. AEK Atény obsadili v predošlej edícii LM tretie miesto, zo sezóny 2019/2020 majú druhé miesto a v roku 2018 túto súťaž vyhrali.
Aténčania v prvom dueli v skupine F najprv zvíťazili nad Rigou 69:53, potom zdolali aj Szolnok 91:77.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka skupiny F

    dnes 15:00
