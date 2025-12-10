Prievidza pocítila náročnosť európskej súťaže. Z Grécka odchádza s trpkou prehrou

Európsky pohár FIBA - skupina M
PAOK BC Solún - BC Prievidza 101:70 (47:46)
Najviac bodov - Solún: Melvin 27 (5 trojok), Dimša 16, Jones 14
Prievidza: Toussaint 16, Tolbert 11, Alihodžič 10, Novák 9, Thomas 8 (Smith 12, Zelizňák 4, Maring, Lewis a Jass 0)
TH: 16/14 - 10/8, fauly: 16 - 20, trojky: 13 - 8
Rozhodovali: Ninkovič (Srb.), Hodzic (Nem.), Hordov (Chor.)
Štvrtiny: 19:25, 28:21, 27:15, 27:9.
Basketbalisti BC Prievidza odštartovali druhú fázu Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) prehrou.
Na palubovke minulosezónneho finalistu tejto súťaže, gréckeho PAOK BC Solún, neuspeli po výsledku 70:101.
V tomto kalendárnom roku čaká zverencov trénera Garetha Murrayho ešte jedno vystúpenie v M-skupine, v stredu 17. decembra o 19.00 h privítajú doma španielske Surne Bilbao Basket.
VIDEO: Záznam zápasu Solún - Prievidza
„Baníci“ vstúpili do duelu sympaticky a v úvode držali s favoritom krok.
Po väčšinu prvej štvrtiny viedli, v úvode druhej nakrátko o 8 bodov, ale postupne prevzali taktovku domáci. Prievidza však v závere 1. polčasu stiahla 7-bodové manko na najtesnejší rozdiel (47:46).
Zatiaľ čo hráči slovenského tímu si body rozdelili, na strane PAOK-u vyčnieval Cleveland Melvin, ktorý dal už v 1. polčase 17 bodov a celkovo sa postaral o 5 z 13 úspešných trojok domácich.
Tí si už v tretej 10-minútovke vypracovali dvojciferný náskok a dominanciu v 2. polčase podčiarkli pokorením magickej 100-bodovej hranice.
Hlasy po zápase
Gareth Murray, tréner Prievidze: „Začali sme dobre, mali sme dobrú energiu, premieňali sme strely, nestrácali sme lopty. V druhom polčase sme začali strácať lopty, boli sme unavení a táto úroveň basketbalu bola pre nás veľmi vysoká. Súper nás pretlačil, má širší káder. Nemáme rozohrávača, bolo to ťažké, ale chalani bojovali vo výbornej atmosfére. Snažili sme sa dať do zápasu všetko, ale v druhom polčase sme už boli vyčerpaní a nemali sme také otvorené strely ako v prvom polčase.“
Michal Suriak, asistent trénera Prievidze: „Škoda tohto zápasu. V prvom polčase sme dokázali s nimi držať krok, hrali sme vyrovnanú partiu a náš basketbal. V druhom polčase PAOK našimi chybami sa dostal do tempa, dal niekoľko ťažkých striel, čo domácich dostalo na koňa a už sme ich nevedeli zastaviť. Je to ale výborná skúsenosť, chceme hrať takéto zápasy, posúvajú nás vpred. Zažili sme iný level basketbalu.“
Dávid Novák, hráč Prievidze: „Vedeli sme, do čoho ideme, je to silný súper. Odohrali sme veľmi slušný prvý polčas, v druhom sme trochu pochybili hlavne v obrane, to rozhodlo zápas. Som rád za túto skúsenosť, pretože PAOK je veľké meno, takže som rád, že sme si tu mohli zahrať. Vedeli sme, že oni po vyrovnanom polčase zapnú, začnú hrať agresívne a bude to úplne iný basketbal.“
Maroš Zelizňák, hráč Prievidze: „Je to sklamanie, ale myslím si, že sme ukázali, že vieme s takýmito tímami hrať 23 minút. Potrebujeme ešte ďalších 16-17, aby ten výsledok bol aj pozitívny pre nás. Bola tu skvelá atmosféra, čiže vedeli sme, do čoho ideme a nanešťastie to takto skončilo.“