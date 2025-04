Páleníková odohrala ďalší rok v Turecku. Nie je to malá vec, hovorí

BRATISLAVA. Patrí k líderkám slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácie a druhú sezónu bola v Turecku súčasťou jednej z najlepších líg Európy. Dvadsaťdeväťročná Terézia Páleníková zhodnotila uplynulé obdobie v drese Danilo's Pizza Spor Kulübü a tiež pôsobenie v národnom tíme Slovenska. Skúsená krídelníčka sa medzi sezónami presunula v rámci Turecka z Mersinu do Izmitu, kde podpísala kontrakt s čoraz viac zlepšujúcim sa účastníkom najvyššej súťaže.

„Bola to náročná sezóna, ale keď sa teraz na to spätne pozriem, už takými triezvymi očami, bolo to pre mňa osobne super. Dvakrát som mala počas sezóny to isté zranenie, čiže som vlastne vynechala dva mesiace, čo bolo pre mňa a tím dosť obmedzujúce.

Mentálne to bolo náročné, pretože to zranenie niekedy môžete, ale aj nemôžete ovplyvniť a jednoducho, vedela som, že budem chýbať tímu. Vždy to mohlo byť lepšie, ale myslím si, že ma to veľmi posunulo po basketbalovej stránke a ešte možno viac aj po ľudskej,“ povedala v rozhovore pre TASR Páleníková. V drese Danilo's Pizza sa reprezentantke Slovenska pred niekoľkými dňami skončila sezóna, keď tesne zaostali za najlepšou osmičkou, ktorá postúpila do play off. „Konkurencia je tam obrovská, kluby, u ktorých by ste povedali, že budú medzi najlepšou štvorkou, skončia ôsme. Je to veľakrát aj o koncovke, šťastí a vlastne aj o zraneniach. Myslím si, že klub takto dopadol aj v dôsledku môjho zranenia, pretože som tam bola podpísaná ako jeden z lídrov, a tým, že som posledný mesiac a niečo nehrala, tak možno to chýbalo, pretože viem, akú som mala dôležitosť pre tím,“ načrtla krídelníčka príčiny konečného desiateho miesta. Jedna z líderiek slovenského výberu sa už dlhšiu dobu pohybuje na zahraničných palubovkách. Turecká liga patrí vo všeobecnosti k najlepším v Európe, reprezentácia je v rebríčku Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) ôsma najlepšia na starom kontinente a 17. na celom svete. „Patrí k úplnej basketbalovej elite v Európe. Momentálne sú tam naozaj v každom tíme výborné hráčky. Ja som za to fakt vďačná, lebo dostať alebo podpísať kontrakt v Turecku, nie je to určite malá vec. Som za to rada a som hlavne vďačná za skúsenosť, ktorú z toho celého môžem mať,“ zhodnotila Páleníková možnosť byť súčasťou tejto súťaže.

S tým sú ale spojené aj vysoké očakávania, respektíve život v neistote, či sú vaše výkony dostačujúce na to, čo od vás požaduje vedenie klubu a realizačný tím. „Očakávajú, že budete vyhrávať zápasy, že budete konštantným lídrom a jednoducho, nemôžete mať horšie dni alebo horšie zápasy. Aj keď som človek, samozrejme, mám lepšie a horšie dni, ale odo mňa sa tam proste očakávalo, že v každom zápase budem perfektná, čo nie je jednoduché, lebo jednoducho môžu byť niekedy zápasy, keď sa vám nedarí. Sú tam teda očakávania a tlaky, ja som ich zažila asi najväčšie. Zažila som, že veľakrát hráčky nepodávali také výkony, ako boli očakávania a buď sa podpísala nová hráčka, alebo sa jednoducho vymenila. Vyžadujú od vás, aby ste boli konštantní, doslova taký perfekcionizmus,“ vyjadrila sa otvorene reprezentantka Slovenska. S nálepkou zahraničnej basketbalistky sa napokon dokázala presadiť už vo viacerých krajinách, mimo Turecka to bolo v minulosti Poľsko, Španielsko alebo Izrael. „Celkovo musíte byť mentálne odolný a pracovať na sebe aj po tejto stránke, aby vás jednoduché veci vôbec nejako nerozhadzovali a dokázali ste konštantne podávať výkony. Turecko nie je pre každého, ale mne osobne tá liga sadla. Nie je jednoduché fungovať v zahraničí, je to náročné. Konštantne sa sťahujem na nové miesto a vlastne po pár mesiacoch sa vraciam domov, ale ľudia sa menia, takže pre mňa to nie je úplne jednoduché. Zvykám si, ale podľa mňa si nikdy na to nezvyknem,“ uviedla Páleníková. Vo svojej kariére zažila aj náročnejšie momenty, ako jej prerušenie pre zdravotné problémy a angažmán v izraelskej Haife. „Momentálne mám pod kontrolou chorobu, ktorá mi bola diagnostikovaná. Samozrejme, ovplyvňuje to moje výkony. Do určitej miery mám na to vplyv, snažím sa s tým vyrovnávať, ale najdôležitejšie je, že to mám pod kontrolou. Kapitolu Izraela som už zatvorila. S odstupom času, predstavte si, že ste v krajine, kde sa udial teroristický útok a vy chcete ísť domov, no nedá sa to. Nebolo to jednoduché a trvalo mi nejaký čas, kým som sa z toho spamätala. Dala som si aj nejaký čas na vydýchnutie, mesiac som bola tuším doma, čo neľutujem, pretože mi to dalo oveľa viac, ako keby som niekam išla. Bolo to mentálne náročné, v noci som skoro vôbec nespávala,“ obzrela sa 29-ročná basketbalistka za touto kapitolou.

Neoddeliteľnou súčasťou basketbalového života Páleníkovej je pôsobenie v reprezentačných farbách Slovenska. Spolu so spoluhráčkami sa im vo februári napokon nepodarilo postúpiť na európsky šampionát, ale to nič nemení na pozitívnom vzťahu k povinnostiam. „Posledné roky mám radosť, keď si obliekam dres. Viem, že nehrám za klub, ale hrám za Slovensko a mám to naozaj rada. Teším sa na tie zápasy, je to výnimočná vec a udalosť, pretože jednak hrám pre rodinu, divákov, najbližších a všetkých, čo nás prídu podporiť. Som s najlepšími kamoškami, máme dobrý kolektív a super sa teda spolupracuje s ľuďmi naokolo,“ vyhlásila Páleníková. Ako na klubovej scéne, tak aj na reprezentačnej sa postupne vyformovala medzi kľúčové hráčky družstva. „Pre mňa je to úplne prirodzený proces. Som si vedomá toho, že som tam jedna z najskúsenejších a mám tím ťahať, byť lídrom, ale sú tam samozrejme aj baby, ktoré majú rovnakú alebo podobnú pozíciu ako ja. Reprezentujem dlho, vždy bola úloha iná, ale išlo to prirodzene každým rokom alebo kvalifikáciou, že sa odo mňa očakávalo viac, pretože bol na to väčší priestor. Stále ma to formuje. Basketbal sa hrá jednou loptou, čiže sa jedna pre druhú musíme aj podriadiť. Za posledné roky ma to však vyformovalo k tej hráčke, ktorou som teraz,“ zamyslela sa hráčka Páleníková.