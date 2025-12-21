Nemecká legenda sa dočkala pocty aj na medzinárodnej úrovni. Uvedú ju do Siene slávy FIBA

Do Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) oficiálne pribudne 21. apríla v Berlíne osem nových mien.
Z hráčskej časti sa dočká slávnostnej pocty Dirkovi Nowitzkemu a Sue Birdovej.
Nowitzki zanechal ako bývalý reprezentant Nemecka významnú stopu nielen v národných farbách počas dvoch dekád, ale najmä v zámorskej NBA, kde po celú svoju kariéru obliekal dres Dallasu Mavericks.
V roku 2011 získal majstrovský titul a ocenenie pre najužitočnejšieho hráča finále. Na svojom konte má dvojciferný počet účastí v All Star zápasoch, jeho číslo v 14 je od roku 2022 vyradené v reprezentačnom tíme Nemecka. O rok neskôr ho uviedli do basketbalovej Siene slávy.
Birdová má za sebou takmer 20-ročnú kariéru vo WNBA, so Seattlom získala štyri majstrovské tituly.
Na svojom konte má päť zlatých medailí z olympijských hier (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) a štyrikrát pomohla USA k najcennejšiemu kovu na svetovom šampionáte.
Okrem zámorských paluboviek získala úspechy aj v ruskom Diname Moskva, Spartaku Moskovská oblasť a Jekaterinburgu. Je päťnásobnou víťazkou Európskej ligy (Euroligy).
Spolu s nimi uvedú do Siene slávy FIBA Francúzku Celine Dumercovú, Čiľanku Ismeniu Pauchardovú, Mozambinčanku Clarisse Machanguanovú, Turka Heda Türkogla a Číňana Wang Č'-č'.
Z trénerov uvedú Poliaka Ludwika Miettu-Mikolajewicza. Informovala oficiálna stránka FIBA.