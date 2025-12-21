Nemecká legenda sa dočkala pocty aj na medzinárodnej úrovni. Uvedú ju do Siene slávy FIBA

Nemec Dirk Nowitzki vstúpil do basketbalovej Siene slávy.
Nemec Dirk Nowitzki vstúpil do basketbalovej Siene slávy. (Autor: TASR/AP)
21. dec 2025
Z hráčok uvedú do siene slávy Sue Birdovú.

Do Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) oficiálne pribudne 21. apríla v Berlíne osem nových mien.

Z hráčskej časti sa dočká slávnostnej pocty Dirkovi Nowitzkemu a Sue Birdovej.

Nowitzki zanechal ako bývalý reprezentant Nemecka významnú stopu nielen v národných farbách počas dvoch dekád, ale najmä v zámorskej NBA, kde po celú svoju kariéru obliekal dres Dallasu Mavericks.

V roku 2011 získal majstrovský titul a ocenenie pre najužitočnejšieho hráča finále. Na svojom konte má dvojciferný počet účastí v All Star zápasoch, jeho číslo v 14 je od roku 2022 vyradené v reprezentačnom tíme Nemecka. O rok neskôr ho uviedli do basketbalovej Siene slávy.

Birdová má za sebou takmer 20-ročnú kariéru vo WNBA, so Seattlom získala štyri majstrovské tituly.

Na svojom konte má päť zlatých medailí z olympijských hier (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) a štyrikrát pomohla USA k najcennejšiemu kovu na svetovom šampionáte.

Okrem zámorských paluboviek získala úspechy aj v ruskom Diname Moskva, Spartaku Moskovská oblasť a Jekaterinburgu. Je päťnásobnou víťazkou Európskej ligy (Euroligy).

Spolu s nimi uvedú do Siene slávy FIBA Francúzku Celine Dumercovú, Čiľanku Ismeniu Pauchardovú, Mozambinčanku Clarisse Machanguanovú, Turka Heda Türkogla a Číňana Wang Č'-č'.

Z trénerov uvedú Poliaka Ludwika Miettu-Mikolajewicza. Informovala oficiálna stránka FIBA.

    Nemec Dirk Nowitzki vstúpil do basketbalovej Siene slávy.
    Nemec Dirk Nowitzki vstúpil do basketbalovej Siene slávy.
    Nemecká legenda sa dočkala pocty aj na medzinárodnej úrovni. Uvedú ju do Siene slávy FIBA
    dnes 18:36
